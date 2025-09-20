Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi, kentte daha temiz ve düzenli bir çevre oluşturmak amacıyla temin ettiği yeni çöp konteynerlerini cadde ve sokaklara yerleştirmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde 250 adet yeni çöp konteynerini vatandaşların kullanımına sunan Akdeniz Belediyesi, ikinci etapta temin ettiği 276 konteynerin dağıtımına da başladı. Öncelikli olarak gündüz nüfusu 700 bini bulan ve yoğun hareketlilik yaşanan bölgelerde çalışmalara ağırlık verildi.

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, özellikle kentin işlek cadde ve bulvarlarına konteynerleri yerleştiriyor. Bu kapsamda Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde bulunan 31 eski konteyner kaldırılarak yerlerine yenileri konuldu.

Belediye yetkilileri, ihtiyaç duyan her bölgeye ulaşmayı hedeflediklerini belirterek, merkez ya da kırsal ayrımı olmaksızın ilçeye bağlı 65 mahallede uygun noktalara konteyner yerleştirme çalışmalarının aralıksız sürdüğünü kaydetti.

Öte yandan, kullanılamaz hale gelen çöp konteynerlerinin de toplanarak teknik birimlerde tadilattan geçirileceği, yenilenenlerin ise ihtiyaç duyulan cadde, sokak ve meydanlara yeniden dağıtılacağı bildirildi.