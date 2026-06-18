Akdeniz Belediye Spor Kulübü tarafından her yıl düzenlenen Yaz Spor Okulları için kayıtlar başladı. Futbol, basketbol ve tenis branşlarında gerçekleştirilecek eğitimlerle çocukların yaz tatilini spor yaparak değerlendirmesi hedefleniyor.

Akdeniz Belediye Spor Kulübü, çocukların fiziksel, zihinsel ve sosyal gelişimlerine katkı sunmak amacıyla yaz spor kurslarını bu yıl da hayata geçiriyor. Alanında uzman antrenörler eşliğinde gerçekleştirilecek eğitimlerde çocuklar hem sporla tanışacak hem de yeteneklerini geliştirme fırsatı bulacak.

Yaz Spor Okulları kapsamında futbol kurslarına 2014-2019 yılları arasında doğan çocuklar, basketbol ve tenis kurslarına ise 2013-2018 yılları arasında doğan çocuklar kabul edilecek.

Kurs kayıtları sırasında bir defaya mahsus olmak üzere 1.000 TL kayıt ücreti alınacağı belirtilirken, kurslara kayıt yaptıran sporculara forma, şort ve çorap gibi spor malzemelerinin ücretsiz olarak verileceği bildirildi.

Kontenjanla sınırlı olarak açılan kurslara başvuruların Akdeniz Belediye Spor Tesisleri (Toros Devlet Hastanesi karşısı) ile Kazanlı Mahallesi Futbol Sahasında yapılabileceği kaydedildi.