Mersin’in Akdeniz ilçesinde semt pazarları ve çöp konteynerleri, Akdeniz Belediyesi ekiplerince düzenli olarak yıkanıyor ve dezenfekte ediliyor. Temizlik çalışmaları kapsamında ayrıca hastane, cami ve kamu kurumlarının çevresi de rutin olarak temizleniyor.

Akdeniz Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, ilçeye bağlı mahallelerde kurulan semt pazarlarını haftanın belirli günlerinde önce süpürüp ardından tazyikli su ile yıkayarak meyve-sebze atıkları ve çöplerden arındırıyor. Çalışmalar sayesinde hem kötü koku ve görüntülerin önüne geçiliyor hem de pazar yerleri bir sonraki kullanım için hazır hale getiriliyor.

"Gece gündüz çalışıyoruz"

Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, yürütülen çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamada, "Haftanın 7 günü 24 saat kesintisiz hizmet veren ekiplerimiz, halk sağlığını korumak, vatandaşların temiz ve sağlıklı çevrede yaşama hakkını sürdürebilmek için gece gündüz çalışıyor" dedi.

Şener, ilçedeki yüzlerce çöp konteynerinin özel araçlarla ilaçlı su kullanılarak yıkanıp dezenfekte edildiğini de vurguladı.

65 mahallede kapsamlı temizlik

Ekipler ayrıca hastaneler, aile sağlığı merkezleri, kamu kurumları, camiler, meydanlar, balık pazarı ve kasaplar çarşısı gibi alanlarda da temizlik faaliyetlerini sürdürüyor. Genişletilen personel ve araç kapasitesiyle 65 mahallede düzenli olarak süpürme ve yıkama çalışmaları yürütülüyor.

Temizlik ekipleri, düğün ve taziye sonrası sokak ve meydanlarda da temizlik hizmeti sunarak hijyen koşullarını sağlıyor.