Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi, kent yaşamının önemli sorunlarından biri olan, çevresel ve görsel kirlilik oluşturan inşaat, yıkıntı ya da tadilat sonucu ortaya çıkan moloz, hafriyat ve mobilya atıklarına karşı seferberlik başlattı.

Onlarca personel ve iş makinesi desteğiyle aynı anda birçok mahallede gerçekleşen yoğun ve aralıksız çalışma sayesinde tonlarca atık toplanıp mahallelerden çıkarıldı. Hafta sonunda güçlerini birleştirerek planlama yapan Fen İşleri, Park Bahçeler ile Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, onlarca personelin katılımı, 5 kepçe, 7 kamyon ve çöp taksiler desteğiyle merkez-kırsal mahalle demeden, hem ekiplerce tespit edilen hem de muhtarlar veya vatandaşlarca şikâyet konusu olan moloz, mobilya ve tarımsal atıkları topladı. Periyodik olarak haftanın 2 günü gerçekleşen moloz/hafriyat toplama çalışması bu kez aynı anda ve birçok mahallede onlarca personel ve iş makinesi desteğiyle gerçekleştirildi.

Uzak yakın demeden, aynı anda birçok mahalleye hizmet verildi

Hafta sonunda 3 farklı birimden onlarca personelin iş makineleri desteğiyle gerçekleştirdiği kapsamlı çalışma ile Bahçe, Barış, Çilek, Güneş, Yeni Mahalle, Mahmudiye, Turgut Reis, Mithat Paşa, Hal Mahallesi, Gündoğdu, Üç Ocak, Nusratiye, Şevket Sümer, Kültür, Müfide İlhan, Siteler ve Kazanlı mahallelerinin onlarca sokağından ve ayrıca birçok cadde üzerinden ve sanayi siteleri içinden tonlarca atık toplanıp ilçeden çıkarıldı.

Cadde ve sokaklar yıkanıp toz ve kirden arındırıldı

Ekipler, yoğun çalışmanın ardından kir ve toz içindeki cadde, sokak ve kaldırımları da arazözden sıkılan tazyikli su ile yıkadı. Aynı çalışmada, Çevre koruma Müdürlüğüne ait çöp taksi de büyük araçların giremediği kimi sokak ve bölgede, çöp konteynerlerinin yanına dökülen molozları ve mobilya atıklarını toplayıp mahallelerden çıkardı.

Temiz ve sağlıklı bir kent için hizmet sürecek

Akdeniz sakinlerine daha sağlıklı, temiz, nezih ve düzenli bir kent yaşamı sunmak için 7/24 çalışan Fen İşleri, Park Bahçeler ve Çevre Koruma Müdürlüğü ekiplerinin, güç birliği halinde hem çevresel ve görsel kirlilik oluşturan hem de sokak, cadde ve kaldırımlara döküldüğü için sıkıntılara neden olan moloz, mobilya ve tekstil atıklarıyla mücadele etmeye devam edeceği bildirildi.