Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteğiyle, Akdeniz Kaymakamlığı ve Akdeniz Belediyesi iş birliğinde düzenlenen ’Kültür Yolu Festivali’ kapsamında Akdeniz ilçesinde gerçekleştirilen konser ve sinema etkinlikleri vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Festivalin ilk günlerinde düzenlenen konser ve ’Gezen Sinema’ etkinliğiyle ilçe sokakları müzik ve film gösterimleriyle renklendi. Her yaştan vatandaşın katıldığı etkinliklerde, Akdenizli sanatseverler kültür ve sanat dolu anlar yaşadı. Festivalin açılış gecesinde sahne alan müzik grubu, seslendirdiği eserlerle dinleyicilere keyifli anlar yaşattı. Ardından ’Gezen Sinema’ tırıyla gerçekleştirilen film gösterimi, vatandaşları açık havada beyaz perdeyle buluşturdu.

Etkinlikler kapsamında her akşam saat 18.30’da konserlerin, ardından da sinema gösterimlerinin yapılacağı bildirildi.

Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, festivale ilişkin yaptığı açıklamada, "Kültür Yolu Festivali, insanları bir araya getiren çok kıymetli bir etkinlik. Kültür ve Turizm Bakanlığımızın destekleriyle vatandaşlarımızı bir araya getirmenin, kültürümüzü yaşatmanın heyecanını yaşıyoruz. Bu etkinlikler sayesinde çocuklarımız, gençlerimiz ve ailelerimiz sanatla iç içe dolu dolu vakit geçiriyor" dedi.

Gezen Sinema Tırı, festival kapsamında ilk olarak Üçocak Mahallesi ve Yenimahalle’de vatandaşlarla buluştu. Etkinliğin sonraki duraklarının ise 11 Ekim’de Müfide İlhan Mahallesi Ahmet Şimşek İlkokulu, 12 Ekim’de Hal Mahallesi Hürriyet İlkokulu, 13 Ekim’de Adanalıoğlu Mahallesi Mehmet Canpolat İlkokulu ve 14 Ekim’de Siteler Mahallesi muhtarlık yanı olacağı belirtildi.