Tarsus Belediyesi, Dünya Kız Çocukları Günü’nde meclis koltuklarını kız çocuklarına açtı. Etkinlikte çocuklar kent yönetimi hakkında fikirlerini paylaştı, müze ve tarihi mekan gezileriyle eğlenceli ve eğitici bir gün geçirdi.

Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü kapsamında düzenlenen özel programda kız çocuklarıyla bir araya geldi. Tarsus Belediyesi Meclis Salonu, bu kez kentin geleceğini şekillendirecek küçük kalplerin sesleriyle doldu. Başkan Boltaç, meclis koltuklarında oturan çocuklarla tek tek ilgilenerek onların düşüncelerini, sorularını ve hayallerini dinledi. Kent yönetimine dair merak ettiklerini soran kız çocukları, Tarsus’un geleceğine dair kendi fikirlerini paylaşma fırsatı buldu.

"Bir kız çocuğunun hayali, bir kentin yolunu aydınlatır"

Programda konuşan Başkan Ali Boltaç, kız çocuklarının özgüvenle ve eşitlik içinde büyümesinin toplumun gelişimi için hayati önem taşıdığını belirterek, "Bir kız çocuğunun hayali, bir kentin yolunu aydınlatır. Onların cesareti, azmi ve umudu; daha adil, daha eşit bir dünyanın temeli. Tarsus’ta her kız çocuğunun sesi duyulacak, her hayali değer görecek"dedi.

Buluşmanın ardından kız çocukları, belediye yemekhanesinde birlikte öğle yemeği yedi. Günün devamında Tarsus Müzesi ve Kubatpaşa Medresesini kapsayan gezi programına katılan çocuklar, hem eğlendi hem de kentin tarihini yerinde keşfetti.