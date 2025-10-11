Mersin’in Tarsus Belediyesi, Dünya Ruh Sağlığı Günü kapsamında düzenlediği farkındalık söyleşisi ile kaygı bozuklukları ve baş etme yöntemlerini ele aldı. Vatandaşlar, etkinlik sayesinde ruhsal farkındalıklarını artırma fırsatı buldu.

Dünya Ruh Sağlığı Günü dolayısıyla Tarsus Belediyesi Yeşil Salon’da, Sağlık İşleri Müdürlüğü’nde görev yapan Psikolog Kerim Çukurova tarafından ‘Günümüzde Kaygı Bozuklukları’ konulu farkındalık söyleşisi gerçekleştirildi. Etkinlikte, çağımızın en yaygın ruhsal sorunlarından biri olan kaygı bozukluklarının nedenleri, belirtileri ve baş etme yöntemleri ele alındı.Psikolog Çukurova, günlük yaşamda stresle başa çıkma yolları, duygusal dayanıklılığı artırma ve gerektiğinde profesyonel destek almanın önemine dikkat çekti.

Katılımcılar, söyleşi boyunca hem ruhsal farkındalıklarını artırma fırsatı buldu hem de ruh sağlığını koruma konusunda pratik bilgiler edindi. Etkinlik sonunda vatandaşlar, bu anlamlı etkinlik için Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç’a teşekkür etti.

"Ruh sağlığı olmadan tam bir sağlık mümkün değildir"

Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, yaptığı açıklamada, toplum sağlığının yalnızca fiziksel değil, ruhsal yönüyle de ele alınması gerektiğini ifade etti. Boltaç"Ruh sağlığı olmadan tam bir sağlık mümkün değildir. Kendimize iyi bakmak, ruhumuzu korumakla başlar. Bizler Tarsus’ta, vatandaşlarımızın hem beden hem de ruh sağlığı için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çünkü sağlıklı bireyler, güçlü bir toplumun temelidir"dedi.