Akdeniz Üniversitesi’nde düzenlenen konferansta, Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Osman Mert, ortak Türk alfabesinin önemine vurgu yaparak, "Yazıda birliği sağlayamazsak, diğer alanlarda istediğimiz birliği sağlayamayız" dedi.

Akdeniz Üniversitesi Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı Etkinlik Koordinatörlüğü tarafından, Türk Dil Kurumu (TDK) Başkanı Prof. Dr. Osman Mert’in katılımıyla "Türk Dünyasında Dilde Birlik: Ortak Türk Alfabesi" konulu konferans gerçekleştirildi.

Konferansın açılış konuşmasını Akdeniz Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şükrü Özen yaptı. Özen, Türk dünyasında dil birliğinin önemine dikkat çekerek, ortak alfabe çalışmalarının kültürel ve akademik iş birliklerine katkı sağlayacağını belirtti. Özen, "Türkçe çok kıymetli, özümüz, dilimiz, kültürümüz. Dili konuşmak tek başına yeterli bir unsur değildir. Kültürle birlikte değerlendirdiğimizde, dil bir milletin oluşmasında ve kültürün gelecek nesillere taşınmasında en önemli araçtır" dedi.

Açılış konuşmasının ardından etkinlik koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Pınar Şimşek, konferansın içeriğine dair bilgilendirme yaptı. Şimşek, Türk Dünyası Ortak Alfabe Komisyonu’nun 9-11 Eylül 2024 tarihleri arasında Azerbaycan Bakü’de gerçekleştirdiği 3. toplantıda 34 harften oluşan ortak Türk alfabesinin oy birliğiyle kabul edildiğini belirtti. Şimşek, "Bu çalışmaların başarıyla sonuçlanması, Türk dünyasında dil birliği açısından büyük bir adımdır" ifadelerini kullandı.

Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Osman Mert ise yaptığı sunumda, 1997 yılından itibaren Türk dünyasında yürütülen dil çalışmaları ve ortak alfabe konusundaki gelişmeleri aktardı. Ortak alfabenin Türk dünyasında iletişimi güçlendireceğini ve bilim, eğitim, teknoloji gibi birçok alanda iş birliğini artıracağını belirten Mert, "Yazıda birliği sağlayamazsak, diğer alanlarda istediğimiz düzeyde bir birlik sağlayamayız" dedi.

Konferansın ardından soru-cevap etkinliği düzenlenerek katılımcılar, merak ettikleri konular hakkında Prof. Dr. Osman Mert’e sorular yöneltti. Programın sonunda, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şükrü Özen, katkılarından dolayı Prof. Dr. Osman Mert’e plaket ve teşekkür belgesi takdim etti. Konferans, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.