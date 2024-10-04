Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, İsveç’te gerçekleştirilen 4. Uluslararası Uterus Nakil Kongresi’ne katıldı. Rektör Özkan, toplantıda alınan kararla Rahim Nakli Kongresi’nin 2025 yılı Ekim ayında Antalya’da Akdeniz Üniversitesi ev sahipliğinde yapılacağını söyledi.

4. Uluslararası Uterus Nakil Kongresi State of Art toplantısı İsveç’in Göteborg şehrinde gerçekleştirildi. Dünya çapında rahim nakli ile ilgilenen tüm merkezlerin katıldığı kongreye; Türkiye’yi temsilen Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Prof. Dr. Nasuh Utku Doğan ve Prof. Dr. Selen Doğan katıldı.

Dünyadaki ilk başarılı rahim nakli tecrübesi paylaşıldı

Toplantıda Prof. Dr. Özlenen Özkan, Prof. Dr. Nasuh Utku Doğan ve Prof. Dr. Selen Doğan tarafından Türkiye’de yapılan iki rahim naklinin sonuçları sunuldu. Prof. Dr. Ömer Özkan liderliğinde gerçekleştirilen dünyadaki ilk başarılı rahim nakli, bu nakilde yapılan cerrahi teknikler, yine dünyada ilk kez Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibi tarafından uygulanan revizyon venöz interpozisyon cerrahisi ilgili bilgiler aktarıldı. Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibinin yayınlamış olduğu bilimsel makaleler eşliğinde bilimsel tecrübeler de diğer ülkelerden gelen katılımcılarla paylaşıldı.

Kongre 2025 Ekim’de Antalya’da

Toplantıda Uluslararası Uterus Nakil Derneği (ISUTx) yönetim kurulunca bir sonraki toplantının Ekim 2025 yılında Antalya’da yapılmasına karar verildi. Kongrenin dünyada ilk kadavradan rahim naklinin gerçekleştirildiği Akdeniz Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olmasından mutluluk duyduğunu belirten Prof. Dr. Özlenen Özkan, “İsveç’teki kongrede ilk bizim tarafımızdan yapılan ve bizi takip eden ülkelerdeki rahim nakli operasyonları tartışıldı. Gelecek sene yapılacak kongrenin de yeri kararlaştırıldı. Çok mutluyuz ki Dünya Rahim Nakli Kongresi seneye Akdeniz Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Antalya’da yüzlerce bilim insanının katılacağı uluslararası bir kongre bu. Bu kongrede İsveç, Amerika, Almanya, Hindistan, Japonya, Singapur gibi birçok ülkeden bilim insanını ağırlayacağız” dedi.

100’ün üzerinde kadına rahim nakli yapıldı

Bilimde bir yol açmanın her zaman zor olduğunu söyleyen Prof. Dr. Özkan, “Bilimde ilk taşları döşemek çok zordur. Biz de ‘Özkan Tekniği’ ile dünyada ilk rahim naklini gerçekleştirdik. Bu rahimle ilk gebeliğe sahip olduk. 9’uncu yılın sonunda Derya, bebeğini kucağına aldı. Sonra biz ikincisini yaptık. İsveç ekibi bizi ziyarete geldi ve hemen 7 hastaya nakil yapıldı. Amerika ve Almanya bizi takip etti. 2011 yılında deneysel bir olguydu ama şu an 100 üzerinde kadına rahim nakli yapıldı. Bir kısmının 2 çocuğu oldu. Tecrübeler devam ediyor” diye konuştu.

İlk nakil sonrası deneyim paylaşımı için Antalya’ya ziyaretler gerçekleşti

Dünyada ses getiren süreç 8 Ağustos 2011’de başlamıştı. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan liderliğindeki ekip, 23 yaşındaki Derya Sert’e kadavradan rahim nakli yapmış, Sert dünyada bu şekilde nakil yapılan ilk kişi olmuştu. Tıp dünyasının gözlerini Antalya’ya çeviren rahim nakli sonrasında Avrupa ülkeleri başta olmak üzere Japonya’dan Endonezya’ya kadar birçok ülkede organ nakli üzerine çalışan birçok merkezden ziyaretler gerçekleşti. Ekipleri ağırlayan Prof. Dr. Ömer Özkan, konuyla ilgili tüm deneyimlerini yabancı heyetlerle paylaşmıştı.

İsveç ekibi, Akdeniz Üniversitesi’nden aldıkları bilgiler ışığında ilk rahim naklini gerçekleştirdi

Bu ziyaretlerin arasında Gothenburg Üniversitesi’nde rahim nakli konusunda çalışmalar yürüten Dr. Mats Brannstrom liderliğindeki ekip de vardı. 21 Ekim 2011’de Akdeniz Üniversitesi’ne gelerek Prof. Dr. Ömer Özkan ile bir araya gelen İsveç ekibi, Türk ekibinin başarısının dünya tıp tarihi açısından önemli olduğunu vurgulamıştı. Dr. Mats Brannstrom, “Rahim naklinin güvenli olduğu artık ispatlanmış durumda. Burada onların bilgilerinden faydalanmak ve iş birliği yapma amacındayız” ifadeleriyle duygularını paylaşmıştı. 10 yıldır bu alanda çalışma yürüttüklerini belirten ancak rahim naklini yapamayan Dr. Mats Brannstrom ve ekibi, Akdeniz Üniversitesi’nden aldıkları bilgiler ışığında çalışmalarını tamamlayarak, doğumla sonuçlanan ilk başarılı rahim naklini 2014 yılında gerçekleştirmişti.

Akdeniz’in izinden 50 çocuk doğdu

Akdeniz Üniversitesi’nde rahim nakledilen Derya Sert ise 31 Mart 2013 tarihinde gerçekleştirilen embriyo transferi sonrası hamile kalmış ancak genç kadının hamileliğinin 8’inci haftasındaki kontrolünde, embriyo kalp atışlarının izlenememesi üzerine gebeliği sonlandırılmıştı. Beklenen bebek ise 4 Haziran 2020 tarihinde gelmişti. Derya Sert ve eşi Mustafa Sert oğullarına, ameliyatı gerçekleştiren Prof. Dr. Ömer Özkan’ın ismini vermişti. Bugüne kadar Akdeniz Üniversitesi’nin deneyimlerinden yararlanarak yapılan rahim nakilleri sonrasında doğan çocuk sayısı 50’ye yakın. Akdeniz Üniversitesi ise ikinci rahim naklini 27 Temmuz 2021’de yapmış ve 14 ay gibi rekor bir sürede sağlıklı bir bebek dünyaya gelmişti.