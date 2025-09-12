Akdeniz Üniversitesi Nöroloji Polikliniği’nin yeni hizmet binasının temeli atıldı. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi K Blok yanına 2 bin 111 metrekare alana yapılacak yeni Nöroloji Polikliniği nöroloji hastalarına uygun şekilde 1 katlı, 8 poliklinik odası ile öğretim üyesi odaları, EEG, EMG üniteleri, müdahale odaları, dersliklerden oluşacak. Yeni bina tamamlandığında hem hastalara hem de sağlık çalışanlarına daha ferah ve modern bir ortamda hizmet verecek.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde ağustos ayında 900 yataklı yeni hastane binasının temelinin atılmasının ardından Nöroloji Polikliniğinin yeni binası için de inşaat çalışmaları başladı.

Akdeniz Üniversitesi’nde yine bir temel atma töreninde daha bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu belirten Antalya Valisi Hulusi Şahin, "Üç haftada bir, ayda bir Akdeniz Üniversitesi’nde olumlu, güzel, geleceğe yönelik mutlaka bir adım atılıyor. Bu bir temel atma oluyor. Ya bir yeni bilimsel bir çalışma, ya bir proje oluyor. Ama Akdeniz Üniversitesi Antalya’nın göz bebeği, medarı iftiharı olmaya devam ediyor. Bunda emeği geçen başta kıymetli rektör hocamız Prof. Dr. Özlenen Özkan hocamıza ve hepimizin medarı iftiharı çok kıymetli Prof. Dr. Ömer Özkan hocamıza, rektör yardımcılarımıza, dekanlarımıza, hocalarımıza ve bu büyük Akdeniz Üniversitesi ailesinin tüm mensuplarına teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Vali Şahin, "Tedavisi uzun süren zor ve zahmetli olan hastalıklar için uzun süreli bir rehabilitasyon ve bakım süreci gerektiriyor. Bunun için de gerçekten farklı müstakil bir binaya ihtiyaç olduğu anlaşılıyor. Bu sebeple Rektör Hocamızın liderliğinde Mimarlık Fakültemizin katkıları, kıymetli Aktaş ailesinin de destekleriyle böyle güzel bir tesis inşallah hayata geçirilecek. Ömer Hoca’nın titizliği sayesinde üç ay içerisinde inşallah bitecek. Hep birlikte kırmızı kurdeleyi İrfan Bey ve çok kıymetli eşleriyle beraber kesmek nasip olur diyorum. Hayırlara vesile olmasını diliyorum" diye konuştu.

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan ise, Akdeniz Üniversitesi’nin sağlık alanındaki yatırımlarına hız kesmeden devam ettiğini belirterek birkaç hafta önce 900 yataklı yeni hastane binasının, bugün de nöroloji polikliniğinin yeni binasının temelini attıklarını söyledi.

"Nöroloji hastalarına özel MR ve tomografi cihazları"

Yeni polikliniğin özellikle hareket kısıtlılığı bulunan nöroloji hastaları için konforlu bir tedavi ortamı sunacağını vurgulayan Rektör Özkan, "Yıl başında Nöroloji Servisini K Bloğa taşıyarak yatak sayısını 2 katına çıkarmıştık. Hastalarımız yeni yerlerinden çok memnunlar. Nöroloji bölümünde yatılı ve hareketi kısıtlı hasta sayısı fazla. Bu açıdan burada yatan hastaları tomografi ve MR için başka bloklara götürmek konforsuz olduğu için biz bu binaya MR ve tomografi cihazlarını kazandırdık. Nörolojinin kendine ait MR ve tomografisi var. Bizim yönetimimizden önce Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nin kendine ait tomografi ve MR’ı yokmuş. Başkasının MR ve tomografi cihazları ile hizmet satın alıyormuşuz. Bu kanayan yarayı da böylece tedavi ettik. Şu anda birçok MR ve tomografi cihazımız var. Randevular da olabildiğince kısa sürede veriliyor. Bu yeni yapılacak Nöroloji Polikliniği ile hocalarımız rahat rahat çalışacak, hastalarımız ve çalışanlarımız ferah, nitelikli bir ortamda hizmet alacaklar" şeklinde konuştu.

"Estetik ve modern altyapı ile uzun ömürlü yatırım"

Prof. Dr. Özkan, yeni polikliniğin modern altyapısıyla dikkat çekeceğini ifade ederek, "EEG ve EMG üniteleri, toplantı salonları ve estetik tasarımıyla nöroloji kendi alanında güçlü bir merkez olacak. Bu bina planlanırken güzel, estetik bir yapı olmasını da çok arzu ettim. Burada ilk defa bir hastane projesine Mimarlık Fakültemizin çok ciddi katkıları oldu. Bir diğer nokta, bu binanın çok uzun yıllar hizmet vermesi. 900 yataklı hastanemiz temelini görünce çok mutlu oldum. Altı kaya. Dünyada birçok ülkede yapılar çok uzun ömürlü. Bu binamızın da yüzyıllarca dimdik ayakta kalacağına, en güzel hizmetleri vereceğine inanıyorum. Binamızın dayanıklılığında katkı veren Mühendislik Fakültesi hocalarımıza da çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Hayırsevere teşekkür

Konuşmasının sonunda Rektör Özkan, yeni binanın yapımına katkıda bulunan bağışçı İrfan Aktaş’a teşekkür ederek, "Yaptığınız bu hayırla birçok insan şifa bulacak, öğrencilerimiz kaliteli eğitim alacak. İsminiz daima güzel anılacak. Tekrar teşekkür ediyorum. Antalya’ma, üniversiteme, öğretim üyelerimize, öğrencilerimize tekrar hayırlı, uğurlu olsun" dedi.

Konuşmaların ardından İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kemal Sözen tarafından yapılan dua sonrası Vali Şahin, Rektör Özkan, hayırsever İrfan Aktaş temel atma butonuna basarak hayırlı olmasını diledi.

Törene, Vali Hulusi Şahin ve Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan’ın yanı sıra Cumhuriyet Başsavcısı Yakup Ali Kahveci, Tuncer Karpuzoğlu Organ Nakli Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ömer Özkan, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Şükrü Özen, Prof. Dr. Cengiz Toker, Hastane Başhekimi Prof. Dr. Yıldıray Çete, Genel Sekreter Dr. Ali Evren İmre, fakülte dekanları, başhekim yardımcıları, hastane yöneticileri ve çalışanlar katıldı.