Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi tarafından hayata geçirilen ’onkobüs servisi’, kanser tedavisi gören vatandaşlara sağladığı ücretsiz ulaşım desteğiyle büyük takdir topluyor. 2025 yılı itibariyle toplam bin 566 hasta, belediyenin sunduğu bu hizmetten faydalandı.

Belediyenin Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren onkobüs, tedavi günlerinde hastaları evlerinden alarak ilgili sağlık kuruluşlarına götürüyor. Tedavi sonrası ise hastalar aynı araçla evlerine bırakılıyor. Özellikle kemoterapi ve radyoterapi gibi yoğun tedaviler sonrası oluşan yorgunluk, bu hizmet sayesinde hafifliyor.

"Hastalarımızın yalnız olmadığını hissettirmek istiyoruz"

Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkanı Vekili Zeyit Şener, onkobüs hizmetinin hasta ve yakınlarının yaşamına doğrudan dokunduğunu belirterek, "Kanser tedavisi gören vatandaşlarımızın sadece hastalıkla değil, ulaşım gibi zorlu koşullarla da mücadele ettiklerini biliyoruz. Onkobüs servisi ile bu yükü bir nebze olsun hafifletmek istedik. Hastalarımızın kendilerini yalnız hissetmemesini, yanlarında olduğumuzu bilmelerini istiyoruz" dedi.

Vatandaşlardan memnuniyet mesajları

Bir buçuk yıldır kanser tedavisi gören Mithat Köse, "Daha önceleri hastaneye minibüsle gidip geliyordum. Evden minibüs durağına yürüyerek gitmek zorunda kalıyordum ve bu vücudumdaki enfeksiyonu artırdı. Onkobüs hizmetinden faydalanmaya başladıktan sonra çok rahatladım. Hem Akdeniz Kaymakamına hem de belediye çalışanlarına teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Eşi Sultan Köse ise "Biz çok zor durumdaydık, hızır gibi yetiştiler. Çok teşekkür ediyorum" diyerek duygularını ifade etti.

Hizmetten nasıl yararlanılır?

Onkobüs servisinden ücretsiz olarak yararlanmak isteyen vatandaşlar, ’0324 336 65 83’ numaralı telefonu arayarak veya 0552 768 88 88 numaralı WhatsApp hattı üzerinden randevu oluşturabiliyor.