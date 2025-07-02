Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi, vatandaşların daha temiz, sağlıklı ve güvenli bir çevrede yaşamaları için 7 gün 24 saat esasına göre temizlik hizmetlerini aralıksız sürdürüyor.

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, yaz aylarında artan sıcaklıklar nedeniyle sinek, sivrisinek ve haşere oluşumunun önüne geçmek için konteynır temizliği ve ilaçlama çalışmalarını da periyodik olarak gerçekleştiriyor. Özel donanımlı yıkama aracı sayesinde, standart tipteki konteynırlar basınçlı ve sıcak suyla birkaç dakika içerisinde temizleniyor. Deforme olan veya zarar gören konteynırlar ise yenileriyle değiştiriliyor.

"Temizlik halk sağlığının teminatıdır"

Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, yapılan çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamada, temizlik hizmetlerinin halk sağlığı için büyük önem taşıdığını vurguladı. Şener, "Akdeniz Belediyesi olarak temizlik hizmetlerini sadece rutin bir görev olarak değil, halk sağlığının doğrudan teminatı olarak görüyoruz. Özellikle yaz aylarında artan çevresel riskleri önlemek amacıyla çöp konteynırlarımızı düzenli olarak yıkayıp dezenfekte ediyoruz. Bu sayede hem kötü kokuların hem de sinek ve haşere gibi zararlıların oluşumunu engelliyoruz" dedi.

Belediye yetkilileri, vatandaşlardan da çevre temizliği konusunda duyarlı olmalarını isteyerek, temiz ve sağlıklı bir Akdeniz için çalışmaların kesintisiz devam edeceğini kaydetti.