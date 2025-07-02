Niğde’nin Çiftlik ilçesine bağlı Çardak köyünde yaşayan 32 yaşındaki mekanik tesisat ustası Emre Yokkan, çocukluk hayali olan arazi aracını kendi elleriyle gerçeğe dönüştürdü.

Su boruları ve geri dönüştürülebilir malzemelerle kendi tasarladığı arazi aracını üreten Yokkan, beş yıldır sorunsuz kullandığı aracıyla 80 kilometre hıza ulaşabiliyor.

Küçük yaşlardan itibaren araçlara ilgi duyan ve oyuncak arabaları gerçeğe dönüştürme hayali kuran Yokkan, hiçbir destek almadan başlattığı projeyi işinden arta kalan zamanlarda tamamladı.

Aracın şasesini tamamen su borularını bükerek oluşturan Yokkan, kaportasını ise çarşaf üzerine döktüğü polyesterle kapladı.

Beş yıldır arızasız kullanıyor

"Bu araç benim çocukluk hayalimdi" diyen Yokkan, 5 yıldır kullandığı aracın bugüne kadar hiçbir arıza vermediğini, birçok araçta olmayan özelliklere sahip olduğunu belirtti.

Bağımsız süspansiyon sistemi, dörtlü flaşör, sinyal, uzun-kısa far, emniyet kemeri gibi donanımların tamamının çalışır halde olduğunu ifade eden Yokkan, "500 kilo ağırlığında, 250 cc, 27 beygir gücünde bir araç. Çamurda, bataklıkta rahatlıkla ilerliyor, diğer araçların giremediği yerlere girebiliyorum" dedi.

Cep telefonuyla kumanda edilebiliyor

Aracına teknolojik yenilikler de ekleyen Yokkan, geliştirdiği sistem sayesinde aracını cep telefonu üzerinden uzaktan çalıştırabiliyor, hareket ettirebiliyor ve ışıklarını açıp kapatabiliyor.

Elektrik tesisatından boyasına kadar tüm işlemleri kendi atölyesinde gerçekleştirdiğini söyleyen Yokkan, bu projeyi 5 yıl önce yaklaşık 16 bin liraya mal ettiğini, bugün ise aynı aracın 150-160 bin liraya mal olabileceğini ifade etti.

"Zorlu arazilere bu araçla gidebiliyorum. Hafifliği, dayanıklılığı ve teknolojik donanımıyla her türlü şarta uygun" diyen Yokkan, çevresinden gelen meraklı sorulara da her zaman yanıt verdiğini, aracını görmek isteyenleri kırmadan gezdirdiğini dile getirdi.

Amatör ruhla başladığı projeyi profesyonel düzeye taşımak isteyen Emre Yokkan, destek verilmesi halinde daha büyük ve gelişmiş araçlar üretebileceğini söyledi.