Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla sürdürdüğü ’Evde Temizlik ve Kişisel Bakım’ hizmetiyle ilçede yaşayan dezavantajlı vatandaşların hayatına dokunmaya devam ediyor.

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yürütülen proje kapsamında; yaşlı, engelli, kimsesiz ve günlük ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olan vatandaşların evlerinde detaylı temizlik yapılıyor. Kapı ve camların silinmesi, banyo ve tuvaletlerin dezenfekte edilmesi, mutfak dolapları ve tezgâhların temizliği gibi çalışmaların yanı sıra kadınlara yönelik kuaförlük hizmetleri de veriliyor. Saç kesimi, el ve ayak bakımı, tırnak kesimi gibi kişisel bakım hizmetleriyle vatandaşların yaşamı kolaylaştırılıyor.

Belediye ekipleri bugüne kadar 750 haneye toplam 3 bin 800 defa hizmet ulaştırdı.

Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, hizmetin önemine dikkat çekerek, "Bizler, sosyal belediyeciliği ön planda tutuyor; özellikle yaşlı, engelli ve kimsesiz vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştırmayı kendimize görev biliyoruz. Evde temizlik ve kişisel bakım hizmetimizle binlerce haneye dokunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu projeyi daha da büyütüp, çok daha fazla vatandaşımıza ulaşmayı sürdüreceğiz" dedi.

Hizmetten faydalanan vatandaşlar ise gördükleri yakın ilgi ve destekten dolayı Şener’e ve belediye ekiplerine teşekkür etti.