Akdeniz Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, mahallelerde faaliyet gösteren Kültür Sanat Evlerinde eğitim alan kadın kursiyerleri ve kızlarını, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün desteğiyle Silifke ilçesi Kapızlı’da bulunan Yıldırım Beyazıt Gençlik Kampı’nda 3 gün boyunca misafir etti.

Cumhurbaşkanlığı tarafından 2025 yılının ’Aile Yılı’ ilan edilmesi sebebiyle Akdeniz Belediyesinin kadınlara ve ailelere yönelik sosyal projeleri kapsamında organize edilen kampta, 85 anne ve kızı, doğayla iç içe keyifli bir hafta sonu geçirdi. Katılımcılar gündüz saatlerinde okçuluk, yürüyüş, el sanatları, spor ve yarışmalar gibi çeşitli sosyal ve kültürel etkinliklere katıldı, akşamları ise sahilde türküler söyleyip, birlikte vakit geçirmenin mutluluğunu yaşadı.

Etkinlik boyunca anneler ve kızları hem stres attı hem de yeni dostluklar kurarak dayanışma ruhunu pekiştirdi. Akdeniz Belediyesinin, özellikle kadınların sosyal yaşamda daha aktif rol almasını ve aile içi iletişimin güçlenmesini hedefleyen çalışmaları kapsamında düzenlenen kamp, katılımcılardan büyük beğeni topladı.

Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, projeye ilişkin yaptığı değerlendirmede, kadınların ve gençlerin sosyal hayata daha fazla katılımını önemsediklerini belirterek şunları söyledi: "Kadınların ve çocuklarının, günlük hayatın yoğun temposundan uzaklaşıp birlikte kaliteli zaman geçirmelerini sağlamak bizim için çok değerli. Ailelerimiz için bu tür etkinliklerimizi sürdürmeyi hedefliyoruz."

Katılımcı anneler ve kızları da unutulmaz anılarla dolu kamp için Akdeniz Belediyesine teşekkür ederek, bu tür etkinliklerin devam etmesini diledi.