Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi, bünyesinde çalışan şirket işçilerinin maaşlarında iyileştirme yaparak, en düşük işçi maaşını 35 bin 250 liraya yükseltti.

Akdeniz Belediyesi, bünyesindeki 730 şirket işçisinin 2025 yılı maaşlarına yönelik yeni bir düzenleme gerçekleştirdi. Yapılan güncellemeye göre, şirket işçilerinin en düşük maaşı 35 bin 250 liraya yükseldi.

Ayrıca, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünde görev alan temizlik personellerinin, yapmış oldukları işin mahiyetine göre alacakları ücret ortalama 38 bin lira olarak belirlendi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Akdeniz Belediyesi Başkan Vekili Zeyit Şener, "2025 yılı için şirket işçilerimizin maaşlarında adaletli bir artış gerçekleştirdik. Yaptığımız düzenleme ile önceki dönemde yapılan ve personel arasında huzursuzluk oluşturan aşırı ücret dengesizliğini de ortadan kaldırdık. Yapılan yeni ücret artışının personelimize hayırlı olmasını dilerim" dedi.

Yeni maaş düzenlemesi, 2025 yılı itibarıyla geçerli olacak ve belediyedeki şirket işçilerinin tamamını kapsayacak şekilde uygulanacak.