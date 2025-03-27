Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi zabıta ekipleri, vatandaşların güvenli ve adil bir şekilde alışveriş yapmasını sağlamak amacıyla pazar alanlarında denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Denetimler kapsamında pazar tezgahlarındaki ürünlerin fiyat etiketleri incelendi. Vatandaşların yanıltılmasının önüne geçmek ve fiyat şeffaflığını sağlamak amacıyla yapılan kontrollerde, ürünlerin etiketlerinde kilogram, adet veya gramaj bilgileri eksiksiz olmasına dikkat edildi.

Zabıta ekipleri, denetimler esnasında hassas terazi uygulaması da gerçekleştirdi. Pazar yerine getirilen hassas terazi ile vatandaşların talebi doğrultusunda satın aldıkları ürünler tartıldı ve esnafın belirttiği gramaj ile terazide çıkan miktarın karşılaştırması yapıldı. Bu uygulama ile haksız tartım yapılarak tüketicinin mağdur edilmesinin önüne geçildi.

Pazar alışverişi yapan vatandaşlar, yapılan denetimlerden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Denetimlerin hem esnafın hem de tüketicinin haklarını koruduğunu belirten vatandaşlar, zabıta ekiplerinin hassas terazi uygulamasının büyük bir güven sağladığını ifade etti.