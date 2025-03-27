Mersin Büyükşehir Belediyesi, Kadir Gecesi’nde şehrin farklı noktalarında vatandaşlara lokma tatlısı ikram etti. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, vatandaşlara namaz çıkışında toplam 10 bin adet lokma dağıtımı gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediyesi, Kadir Gecesi’nde vatandaşlara lokma tatlısı ikram etti. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, Anamur’dan Tarsus’a kadar 13 ilçede vatandaşlara lokma tatlısı ikram ederek, Kadir Gecesi’ni tebrik etti.

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığında görevli şef Başak Gökdal Bayraktar, "Kadir Gecesi’nin manevi atmosferini paylaşmak adına vatandaşlarımıza il genelinde lokma tatlısı ikram ettik. Bu kutsal gecenin vatandaşlarımıza huzur, mutluluk ve bereket getirmesini temenni ediyoruz" dedi.