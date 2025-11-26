Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi, emlak, çevre temizlik ile ilan ve reklam vergilerinin ikinci taksit ödemelerini yapmak isteyen vatandaşlar için hafta sonu veznelerini açık tutacağını duyurdu.

Belediyenin Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, 2025 yılına ait söz konusu vergilerde ikinci taksit ödeme süresinin 1 Aralık 2025 tarihinde sona ereceği hatırlatıldı. Ödeme döneminin son günlerine yaklaşılması nedeniyle oluşabilecek yoğunluğun önüne geçmek amacıyla, merkez hizmet binası tahsilat veznelerinin 29 Kasım Cumartesi ve 30 Kasım Pazar günleri de hizmet vereceği bildirildi.

Açıklamada ayrıca, vatandaşların belediyeye gelmeden anlaşmalı bankalar aracılığıyla ya da belediyenin resmi internet sitesi üzerinden online olarak ödemelerini yapabilecekleri ifade edildi.