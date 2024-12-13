Akdeniz Belediyesi, yıkılma riski taşıdığı için halkın can ve mal güvenliğini tehdit eden, görsel kirlilik oluşturmasının yanısıra kimi zaman sosyal sorunlara yol açan metruk yapıları yıkmaya devam ediyor. Ekipler, Kazanlı’da sahipleri tarafından terk edilmiş, vatandaşların can ve mal güvenliği açısından risk oluşturan binayı yıktı.

Akdeniz Belediyesi, vatandaşların can ve mal güvenliğini tehdit eden yapılarla mücadeleyi sürüyor. Bugüne dek yüzlerce metruk yapının yıkımını yapan Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, son olarak Kazanlı Hürriyet Mahallesi’nde sahipleri tarafından terk edilmiş, vatandaşların can ve mal güvenliği açısından risk oluşturan binaya müdahale etti. Yıkım öncesi çevre güvenliğini sağlayarak yolu trafiğe kapatan ekipler, ardından iş makineleri desteğiyle eski yapının yıkımını gerçekleştirdi. Yıkım sonucu ortaya çıkan tonlarca moloz ve atıklar da yine iş makineleriyle kamyonlara yüklenip mahalleden çıkarıldı.

Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin, muhtarlar ve mahalle sakinlerinden gelen talep ve şikayetler doğrultusunda, yıkılma riski taşıyan, sahiplerince terk edilmiş yapılarla mücadelesinin devam edeceği, hazırlanan plan ve program dahilinde yasal süreçleri tamamlanan metruk yapıların yıkımının gerçekleştirileceği bildirildi.