Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, son bir yıllık hizmet süresi içerisinde ilçe genelinde bulunan park ve yeşil alanlarda yürüttüğü bakım, onarım ve yenileme çalışmaları kapsamında 6 parkı baştan sona yenileyerek vatandaşların hizmetine sundu.

Yapılan çalışmalar çerçevesinde Karaduvar Mahallesi 1 Mayıs Parkı, Şevket Sümer Mahallesi Barış Parkı, Yenimahalle Manolya Parkı, Şakir Gülmen Mahallesi Parkı, Nusratiye Mahallesi Çevre 2000 Parkı ile Müfide İlhan Mahallesi Lale Parkı kapsamlı bir yenileme sürecinden geçirildi.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarla parkların peyzaj düzenlemeleri yenilenirken, aydınlatma sistemleri modernize edildi. Vatandaşların dinlenme ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla piknik masaları, kamelyalar, banklar ve çöp kovaları yenilenerek daha kullanışlı ve estetik hale getirildi.

Çocukların güvenliği ön planda tutuldu

Özellikle çocukların güvenliğine büyük önem verilen çalışmalarda, park alanlarında bulunan oyun grupları yenilenirken, oyun alanlarının zeminleri darbe emici kauçuk malzeme ile kaplanarak daha güvenli hale getirildi. Yapılan yenilemelerle parklar, her yaştan vatandaşın rahatlıkla vakit geçirebileceği yaşam alanlarına dönüştürüldü.

'Yaşam kalitesini artırmayı hedefliyoruz'

Yeşil alanların kent yaşamındaki önemine dikkat çeken Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, park ve yeşil alanların şehirlerin nefes aldığı alanlar olduğunu belirterek, 'Parklar ve yeşil alanlar, vatandaşlarımızın sosyalleştiği, çocuklarımızın güvenle oynadığı çok kıymetli alanlardır. Akdeniz Belediyesi olarak ilçemizin her mahallesinde yaşam kalitesini artırmayı hedefliyoruz. Park ve Bahçeler Müdürlüğümüzün titiz çalışmalarıyla parklarımızı daha güvenli, daha modern ve daha estetik hale getirdik. Vatandaşlarımızın huzur içinde vakit geçirebileceği alanlar oluşturmaya kararlılıkla devam edeceğiz' dedi.

Akdeniz Belediyesinin, ilçe genelindeki park ve yeşil alanlarda bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını planlı bir şekilde sürdürerek daha yaşanabilir ve daha yeşil bir Akdeniz hedefi doğrultusunda çalışmalarına devam edeceği bildirildi.