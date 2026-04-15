Akdağmadeni Belediyesi doğaya saygılı, sürdürülebilir ve yaşanabilir bir ilçe hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.

Akdağmadeni Belediyesi'nce hayata geçirilen projelerle ilçenin geleceği güvence altına alırken doğal kaynakları koruyarak gelecek nesillere daha temiz bir çevre bırakılması amaçlanıyor. 24 bin metrekare alana kurulmuş olan Güneş Enerji Santrali sayesinde Akdağmadeni Belediyesi, kendi enerjisini kendi üreten belediye konumuna geldi. 1.3 Megawatt gücünde olan Güneş Enerji Santrali ile enerji kaynakları verimli şekilde kullanılırken yüksek enerji maliyetlerini azaltması amacıyla da ikinci santralin kurulması çalışmaları başlatıldı.

İlçede 25 bin metrekare alanda inşa edilen Atık Su Artıma Tesisi ile ilçede oluşan atık sular, doğaya zarar vermeden arıtılırken su kaynakları da koruma altına alınıyor. Atık Su Arıtma Tesisinde inşa aşaması yüzde 95 oranına ulaşırken ekosistemin sürdürülebilirliğine katkı sağlanması planlanıyor. Lisanslı Sıfır Atık Tesisi ise Yozgat çevresinde tek olma özelliğiyle kâğıt, karton, plastik, metal, cam, ahşap, tekstil, elektronik malzeme, kurşunlu pil, floresan ve cıva içeren atık, akümülatör, atık ilaç, bitkisel atık yağlar ve ömrünü tamamlamış lastikler atık merkezinde toplanıyor ve yeniden üretim sürecine kazandırılıyor. Yer Altı Çöp Konteyner Sistemi ile kötü koku ve görüntü kirliliği ortadan kaldırılırken daha temiz ve düzenli bir şehir görünümü ile modernliğin yanı sıra insan sağlığı da önemseniyor. Katı atıklar Yozgat İli Katı Atık Bertaraf Tesisleri Birliği (YOKAB)'a sevk edilerek ilçede vahşi depolama bitiriliyor. Çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulunan Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, çevreci yatırımlarla Akdağmadeni'nde sürdürülebilir bir hayat inşa etmeye ve doğaya duyarlı projeler üretmeye kararlılıkla devam edeceklerini belirtti.