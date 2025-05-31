Akdağmadeni Belediyesi vatandaşlara daha iyi ve kaliteli hizmet sunmak için araç parkını geliştirmeye devam ediyor. Piyasa değeri 11 milyon lira olan 2 yeni iş makinası hizmete sunuldu.

‘Akdağmadeni halkı her şeyin en güzeline layıktır’ düsturuyla başlatılan çalışmalar doğrultusunda yeni alınan 2 araçla birlikte, son 6 yılda araç parkına toplamda 13 araç ve iş makinası kazandırılmış oldu.

Güçlü bir belediye ve güçlü bir hizmet için donanımlı bir araç filosunun önemine vurgu yapan Akdağmadeni Belediye Başkanı Dr. Nezih Yalçın, "Bugün itibariyle ilçemizin hizmetine 2 yeni iş makinasını daha kazandırmış bulunmaktayız. 2025 model 4*4 kamyonumuzu kendi öz bütçemizle satın aldık. 2025 model kazıyıcı yükleyiciyi ise Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın desteğiyle aldık. Bu vesileyle Milletvekilimiz Sayın İbrahim Ethem Sedef’e, Genel Başkan Yardımcımız Sayın Sadir Durmaz’a, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum’a şahsım, kurumum ve ilçem adına teşekkür ediyorum" dedi.

Ayrıca Başkan Yalçın, "Göreve geldiğimiz ilk gün olduğu gibi ilçemiz için yeni kaynaklar oluşturup bu kaynakları vatandaşlarımızın hizmetine en doğru şekilde sunmanın gayreti içerisindeyiz. 6 yılda toplamda 13 yeni araç alımı yaparak halkımıza kesintisiz olarak hizmetlerimizi ulaştırdık. Laf değil hizmet ve proje üreterek yolumuza emin adımlarla devam ediyoruz. İlçemize hayırlı uğurlu olsun" şeklinde açıklamalarda bulundu.