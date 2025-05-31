260 aktif üyesi ve altyapı kadrosunda yer alan 100 öğrencisiyle toplamda 360 kişilik dev kadrosuyla dikkat çeken okul halk dansları topluluğu, bu yıl da hem yurt içinde hem yurt dışında adından söz ettirmeye devam ediyor.

2014 yılından bu yana faaliyet gösteren TED Ankara Koleji Halk Dansları Topluluğu, bugüne kadar sadece Türkiye’de değil; İtalya, İspanya, İngiltere, Çek Cumhuriyeti, Fas ve Estonya gibi birçok ülkede sahne alarak hem okullarını hem de ülkemizi başarıyla temsil etti. Daha önce büyük ilgi gören "Anadolu’da Bir Meşale" gösterisiyle seyircisinin karşısına çıkan ekip, bu yıl "Klasiklerin Dansı" adlı yeni projeleriyle sahnelerde yerini aldı.

19 Mayıs’ta sergiledikleri "Fidayda" performanslarıyla sosyal medyada viral hale gelen topluluk, ulusal törenlerde de tam kadro sahne alarak dikkatleri üzerine çekiyor. Özellikle Zongalardan oluşan görkemli gösteride aynı anda 260 dansçının sahnede yer alması, izleyicilere adeta görsel bir şölen sundu.

11 yıldır aralıksız faaliyet gösteren ve Türkiye’nin en kalabalık okul halk dansları grubu unvanını taşıyan topluluk, gala gösterisiyle sezonu coşkuyla noktaladı. Başarıları sadece yurt içinde değil, yurt dışında da yankı uyandıran ekip, birçok uluslararası festivalden davet alarak Türkiye’nin kültürel tanıtımına katkı sunmaya hazırlanıyor.