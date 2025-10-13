7 Ekim Emzirme Haftası ve Normal Doğum Haftası çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Akçakoca İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından hafta dolayısıyla anlamlı bir etkinlik düzenlendi.

Akçakoca Gebe Okulunda gerçekleştirilen programda, gebeler, anneler ve bebekler bir araya gelerek anneliğin en doğal süreçlerinden olan doğum ve emzirme üzerine farkındalık çalışmaları yapıldı. Etkinlikte anneler, gebelik ve annelik sürecindeki deneyimlerini paylaşarak duygusal anlar yaşanmasına vesile oldu. Programda, Gebe Okulu’nda görev yapan sağlık personeli tarafından emzirme ve normal doğum konularında bilgilendirici bir eğitim verildi. Katılımcıların soruları uzmanlar tarafından yanıtlanarak, doğru bilgiye erişim sağlandı.

Etkinlik sonunda katılımcılara küçük hatıra hediyeleri takdim edilirken, program toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi. Akçakoca İlçe Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, programa katılan tüm anne ve anne adaylarına, bebeklerine ve katkı sunan sağlık çalışanlarına teşekkür etti.