Malatya’nın Akçadağ ilçesinde Kurtuşağı ve Büyükköy mahallelerinde yıllardır yaşanan içme suyu sorunu yapılan çalışmalarla çözüme kavuştu. İlçede 22 kilometrelik hat çalışması yapılırken biri 100 tonluk, ikisi 10 tonluk olmak üzere toplam 3 adet takviyeli beton su deposu tamamlandı.

Yapılan yatırımın ilçeye kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür eden Akçadağ Belediye Başkanı Hasan Ulutaş, "Bu önemli yatırımın ilçemize kazandırılmasında katkı sunan Büyükşehir Belediye Başkanımız Sami Er’e ve MASKİ Genel Müdürümüze teşekkür ediyorum" dedi.

Başkan Hasan Ulutaş ayrıca meclis üyeleri ile birlikte Esenbey ve Taşolar mahallelerini ziyaret etti. Mahalle sakinleri ile bir araya gelerek sohbet eden Başkan Ulutaş, esnaflara hayırlı işler temennisinde bulundu, Taşolar Mahallesi’nde ise yapılan yol çalışmalarını yerinde inceledi.

Ulutaş, mahalle ziyaretlerine devam edeceklerini ifade ederek, "Hemşehrilerimizin yanında olmaya mahallelerimize hizmet etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.