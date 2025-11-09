Göztepe, Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında Kasımpaşa’yı 2-0 mağlup ederek 4 maçlık aranın ardından deplasmanda yeniden galibiyet sevinci yaşadı.

Trendyol Süper Lig’de İzmir temsilcisi Göztepe’nin yükselişi sürüyor. Sarı-kırmızılılar, geçtiğimiz hafta Gençlerbirliği’ni mağlup etmesinin ardından dün de Kasımpaşa’yı 2-0 yendi ve iki maçlık galibiyet serisi yakaladı. Stanimir Stoilov’un öğrencileri ayrıca 4 maçtır deplasmanda kazanamama hasretine son verdi.

2025-2026 sezonuna deplasmanda iyi bir başlangıç yapan Göztepe, ilk iki dış saha maçında Çaykur Rizespor ve Karagümrük’ü mağlup etmeyi başarmıştı. Ancak sonraki süreçte Kayserispor ve Eyüpspor’la berabere kalan İzmir ekibi Alanyaspor ve Galatasaray’a ise mağlup oldu. Sarı-kırmızılılar, Kasımpaşa karşısında aldığı galibiyetle deplasmandaki kötü gidişatı sonlandırarak moral buldu.

Avrupa hedefini sürdürdü

Sezona Avrupa hedefiyle başlayan Göztepe, son iki maçında elde ettiği 6 puanla bu hedefine bir adım daha yaklaştı. Puanını 22’ye yükselterek maç fazlasıyla 4. sıraya yerleşen İzmir ekibi, hem zirve yarışındaki iddiasını sürdürdü hem de Avrupa potasının en güçlü adaylarından biri olduğunu bir kez daha gösterdi.

Teknik Direktör Stanimir Stoilov yönetimindeki sarı-kırmızılılar, 13. haftada konuk edeceği Kocaelispor karşılaşmasını da kayıpsız geçerek üst sıralar hedefini daha da sağlamlaştırmayı amaçlıyor.

Juan, atmaya devam ediyor

Göztepe’nin Brezilyalı golcüsü Juan, gollerine hız kesmeden devam ediyor. 23 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz hafta Gençlerbirliği karşılaşmasında attığı tek golle takımına galibiyeti getirmişti. Bu hafta ise Kasımpaşa karşısında iki kez fileleri havalandırarak adından bir kez daha söz ettirdi. Böylece Juan, gol sayısını 5’e yükselterek form grafiğini sürdürdü.