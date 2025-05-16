Malatya’nın Akçadağ ilçesinde, 2001 yılında CASA tipi askeri uçağın düşmesi sonucu şehit olan 34 asker için anma töreni düzenlendi.

Askeri uçağın düştüğü Eğin Mahallesi’ndeki kayısı bahçesine yaptırılan şehitlik anıtı önünde gerçekleştirilen törende, şehitler için çiçek bırakıldı, Kur’an-ı Kerim okundu ve dualar edildi.

Anma programına, şehit askerlerin aileleri ve yakınlarının yanı sıra Malatya Vali Yardımcısı Sedat Özdemir, Akçadağ Kaymakamı, Akçadağ Belediye Başkanı Hasan Ulutaş, İlçe Garnizon Komutanı, 7. Anajet Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Hüseyin Sabri Akyol, şehit ve gazi derneklerinin temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Tören kapsamında, Kara Havacılık Alay Komutanlığı’na bağlı bir askeri helikopter de şehitler anısına saygı uçuşu gerçekleştirdi.

16 Mayıs 2001 tarihinde Diyarbakır’dan havalanan CASA CN 235 tipi askeri uçak, Malatya’nın Akçadağ ilçesine bağlı Eğin Mahallesi yakınlarında düşmüş, kazada 34 asker şehit olmuştu.