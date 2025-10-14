Malatya’nın Akçadağ Belediyesi, kırsal mahallelerde yol iyileştirme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Akçadağ Belediye Başkanı Hasan Ulutaş, Muratlı Mahallesi’nde yürütülen yol iyileştirme çalışmalarını yerinde inceledi. Vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Ulutaş, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Yol konforunu artırarak vatandaşların ulaşımını daha güvenli hale getirmeyi hedeflediklerini belirten Başkan Ulutaş, "Kırsal mahallelerimizde ulaşım standartlarını yükseltmek adına yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Muratlı Mahallemizdeki grup yolunda yürüttüğümüz iyileştirme çalışmalarıyla vatandaşlarımızın ulaşımını daha konforlu hale getirmeyi amaçlıyoruz. Bu doğrultuda ekiplerimiz sahada özveriyle görev yapıyor" diye konuştu.