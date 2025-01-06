CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, Ovacık Devlet Hastanesinin ihalesini tamamlandığını belirterek çalışmaların yakın bir zamanda başlayacağını ifade etti.

Milletvekili Akay, “Milletvekili seçildiğimiz ilk gündem bu yana yaptığımız etkili muhalefet sayesinde kentimizin birçok kanayan yarasını ülke gündemine getirmeye, sorunların çözümü için de iktidara gerekli adımlar attırdık” dedi.

2020 yılında yapımına başlanan Ovacık Devlet Hastanesi’nin temelinin atılmasının ardından yapım çalışmalarının durdurulduğunu belirten Akay, “Bu durum Ovacık ilçemiz için kanayan bir yara haline gelmiştir. Ovacıklı hemşehrilerimizin hastane talebini defalarca dile getirerek durumu Sağlık Bakanlığına ilettik. Uğraşlarımızın ardından Ovacık Devlet Hastanesi’nin yapımı için ikmal ihalesine çıkıldı. İhale tamamlandı ve hastanenin inşaatı için çalışmalar yakında yeniden başlayacak. Ovacıklı hemşehrilerimiz 500 günün sonunda hastanesine kavuşacaktır” diye konuştu.