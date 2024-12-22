Adana Büyükşehir Belediyesi, Yüreğir İlçesi Akarcalı Mahallesi’nde 27 bin ton asfalt, 5 bin metrekare sathi kaplama, 16 km kanalizasyon hattı, 18 km içme suyu isale hattı yenileme çalışmalarını tamamlayarak halkın hizmetine sundu.

Yeni dönemde şu ana kadar Yavuzlar Köprüsü, Yüzüncüyıl Gündüz Bakımevi, Fatih Mahalle Merkezi, İdemköy Köprüsü, Atakent Kadın Danışma Merkezi, Akıllı Sera gibi çok sayıda hizmeti halkla buluşturan, hayata geçirilen projeler ve yönetim biçimi nedeniyle Avrupa Konseyi tarafından verilen 2024 Avrupa Yönetişim Mükemmelliği Markası (ELoGE) Ödülü’ne layık görülerek uluslararası düzeyde övgü alan Adana Büyükşehir Belediyesi, dur durak bilmeden halkın ve şehrin ihtiyaçlarına yönelik hizmetleri sürdürüyor.

Sosyal belediyecilikten taviz vermeden hemşerilerine hİzmet eden Başkan Zeydan Karalar, kentin genelinde asfalt, yol, altyapı gibi fiziki çalışmaları da yoğun bir şekilde devam ettiriyor, geçmişte hizmet almamış, geri plana atılmış bölgelere eşit ve aralıksız hizmet sağlıyor.

Yüreğir ilçesi Akarcalı mahallesinde 27 bin ton asfalt, 5 bin metre sathi kaplama, 16 kilometre kanalizasyon hattı ile 18 kilometrelik içme suyu isale hattı yenileme çalışmalarının tamamlanması ile Akarcalı sakinleri 2019 öncesi alamadıkları temel hizmetlere kavuşuyor.

2019’dan sonra Yüreğir’de yaşanan olumlu değişim için Karalar’a teşekkür eden Akarcalı Mahalle Muhtarı Şükrü Dişkaya, "2019’da yolumuz yoktu, altyapımız yoktu, suyumuz yoktu. Zeydan Başkan ile başlayan değişim ortada. Mahalleye gelen misafirlerimiz otoban gibi yolların yapıldığını konuşuyor. İnsanca yaşayacağımız bir mahalle ortamını bizlere kazandıran Büyükşehir Belediye Başkanıma sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.

Akarcalı Mahallesine kazandırılan yeni yol ve altyapı hizmetlerinin açılışını yapan Başkan Zeydan Karalar, karşılaştığı yoğun ilgi ve sevgi karşısında mutluluğunu dile getirerek, "Bu canlı, heyecanlı bize güç veren karşılamadan dolayı hepinize teşekkür ediyorum" dedi.

Karalar, açılışa büyük ilgi ile katılım gösteren hemşerilerine hitap ederken, duyduğu mutluluğu şöyle dile getirdi: "Hiçbir belediye başkanına nasip olmayan bu sevgi, bu güven ve bu destek hepinizin sayesinde bana nasip oldu. Bu sevginin, bu desteğin ve güvenin karşılığını verebilmek için Seyhan Belediye Başkanlığım dönemi ile beraber 11 yıldır gece gündüz çalışıyorum. Doğup büyüdüğüm kentime, çok sevdiğim kardeşlerime hizmet etmenin verdiği huzuru, mutluluğu ve gururu yaşıyorum."

"Her zorluğu aşarak, engelleri atlayarak hizmet etmeye devam ediyorum" diyen Karalar, ayrım gözetmeksizin Adana’nın dört bir köşesine hizmet götürdüklerinin altını çizdi ve şunları söyledi: "Tufanbeyli’nin Kayseri sınırındaki köyüne de, Yumurtalık’ın Hatay’a sınır köyüne de, Kozan’ın en ücra köylerine de hizmet yaptım. Elbette Akarca’ya da hizmet etmeliydim. Akarcalı nüfusu çok ancak hizmeti yok bir yerdi. Suyumuz yok denildi, suyu getirdik. Kanalizasyon yok denildi kanalizasyon yaptık. Ara yollar dahil Yüreğir’de çok sayıda yol yaptık. Bizim sadece asfalt yol yaptığımızı zannediyorlar oysa ki biz insanların gönüllerine yol yapıyoruz."

Solaklı, Havutlu, Doğankent, Yunusoğlu mahallelerinin de çok yakında sağlıklı altyapıya kavuşacağının müjdesini veren Başkan Zeydan Karalar, ağır borç yüküyle devraldığı Büyükşehir Belediyesini, mali disiplin ve yönetim anlayışı ile dev hizmetleri yapabilir hale getirdiklerini bildirdi. Başkan Zeydan Karalar sözlerini şöyle sürdürdü: "Onurla söylüyorum, Avrupa Konseyi’nin bağımsız jürisi tarafından Adana Büyükşehir Belediyesi olarak Avrupa Konseyi Yönetişim Mükemmeliği Markası Ödülü’nü aldık. Adana’da çok daha büyük işler yapacağız. İkinci metro hattı gibi, tramvay gibi, çok daha büyük hizmetler ve tesisler Adana’yı bekliyor."

Yüreğir İlçe Belediye Başkanı Ali Demirçalı da Başkan Zeydan Karalar’a, Yüreğir’e yaptığı hizmetlerden ve belediye olarak kendilerine verdikleri destekten ötürü, Yüreğir halkı adına teşekkürlerini iletti.

Hizmetlerin açılışı Karalar’ın yanı sıra Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, siyasiler ve özellikle Akarcalı’da yaşayan kadın ve çocuklarla birlikte kurdele kesilerek yapıldı.