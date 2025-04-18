Samsun Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde gençlerin meslek seçimlerinde daha bilinçli ve doğru kararlar alabilmelerini sağlamak amacıyla düzenlenen Samsun Akademik Meslek Tanıtım Günleri, yoğun katılım ve büyük ilgiyle tamamlandı.

Samsun Valiliği, Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Samsun Akademik Odalar Birlikteliği iş birliğinde organize edilen tanıtım günlerinde, 21 farklı meslek odası ve 3 kurum binlerce öğrenciyle buluştu. Etkinlikte, öğrencilerin meslekler hakkında doğrudan bilgi almalarının yanı sıra kendi ilgi ve yeteneklerini keşfetmeleri hedeflendi. Katılımcı öğrenciler, ilgilendikleri alanlardaki meslek profesyonelleriyle birebir görüşerek mesleklerin iş alanları, kariyer olanakları, eğitim süreçleri ve gelecekteki potansiyelleri hakkında detaylı bilgi edindi. Meslek odası temsilcileri, mesleklerin bugünkü konumu ve gelecekteki yönelimleri hakkında öğrencileri bilgilendirirken, sektörel deneyimlerini de paylaşma fırsatı buldu. Ayrıca öğrencilere meslek seçiminde dikkat edilmesi gereken kriterler, kişisel ilgi ve yeteneklere göre meslek belirleme gibi konularda rehberlik yapıldı. Samsun Akademik Meslek Tanıtım Günleri’nin, öğrencilerin kariyer planlamalarına ışık tutarak geleceklerine yön vermeleri açısından önemli bir adım olduğu vurgulandı.