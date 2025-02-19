DÜZCE(İHA) – Düzce Üniversitesi Öğrenci Dekanlığı, Eğitim Fakültesi ve Eğitim Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen "Eğiticilerin Eğitimi: Akademik Danışmanlık Hizmetlerinin ve Sürecin Geliştirilmesi Çalıştayı gerçekleştirildi.

Rektörlük Çalıştay Salonu’nda ki çalıştay, Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Genç, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Koç ve Eğitim Koordinatörü Doç. Filiz Acar’ın katılımıyla, Düzce Üniversitesi’nin akademik danışmanlık süreçlerini değerlendirmek ve geliştirmek adına düzenlendi. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Genç yaptığı konuşmada, akademik danışmanlık sürecinin üniversite öğrencileri için kritik bir öneme sahip olduğunu ifade ederek öğrencilerin, akademik ve sosyal gelişimlerini desteklemek amacıyla danışmanlık hizmetlerinin daha etkili hâle getirilmesi gerektiğini söyledi. Bu sürecin tüm üniversite bileşenlerinin iş birliğiyle yürütülmesinin önemine dikkat çekti.

Düzce Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi H. Merve Eriş Hasırcı yaptığı sunumda, Öğrenci Dekanlığı tarafından akademik danışmanlık hizmetlerinde sürecin geliştirilmesi ile ilgili daha öncesinde bir araştırma yapıldığını belirterek hem öğrencilerle hem de öğretim elemanlarıyla yapılan çalışmada, öğrenci ve öğretim elemanı görüşlerinin ele alındığını ifade etti. Dr. Hasırcı, akademik danışmanlık süreçlerinde yaşanan sorunlara değinerek, bu alandaki güncel yaklaşımlar ve çözüm önerileri üzerine bilgi verdi. Akademik danışmanlık hizmetinin yalnızca ders seçimi veya akademik konularla sınırlı kalmaması gerektiğini dile getiren Hasırcı, öğrencilerin kariyer planlaması, sosyal gelişimleri ve psikolojik destek gibi konularda da rehberlik almalarının önemini vurguladı. Akademik danışmanlık hizmetlerinin etkinliğini artırmak için öğretim elemanları ile öğrenciler arasındaki iletişim kanallarının güçlendirilmesi gerektiğini belirten Hasırcı, bu alanda yapılacak düzenlemelerin öğrenci başarısına doğrudan katkı sağlayacağını söyledi.

Çalıştay kapsamında katılımcılar, akademik danışmanlık sürecinin daha verimli hale getirilmesi için çeşitli öneriler sundu ve mevcut sistemin iyileştirilmesi adına yapılması gerekenleri tartıştı. Çalıştay, akademik danışmanlık süreçlerinin daha etkili bir şekilde yürütülmesi için ortak çözüm önerilerinin değerlendirilmesiyle sona erdi.