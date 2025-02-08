Urla Belediyesi AK Parti Meclis Üyesi Ümit Arslan, Urla Belediyesinin 1 milyon 600 bin adet fotokopi çekimi için dışarıdan hizmet almasına, ihale karşılığı 1 milyon 40 bin lira ödemesine tepki göstererek, "Halkın parasını sokağa atmayın" ifadelerini kullandı.

Urla Belediyesi AK Parti Meclis Üyesi Ümit Arslan, Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan’a fotokopi ihalesi üzerinden eleştirilerde bulundu. Urla Belediyesinin fotokopi çekmek için 1 milyon 40 bin liralık ihale yaparak büyük bir israfa imza attığına dikkat çeken Arslan, "1 milyon 600 bin fotokopi için dışarıdan hizmet almayı tercih eden belediye, bu parayla 25 fotokopi makinesi satın alabilecekken kaynakları heba etti" dedi.

"Hizmet için para yok derler ama israfın da dibine vururlar"

Büyük bir israf yapıldığını vurgulayan Arslan, "Tatil günleri çıkıldığında ve şirketin fotokopi makinalarının 600 gün çalıştırılacağı varsayıldığında makinalar günde 2 bin 666 adet fotokopi çekimi yapacak. İlk ihaleye talip çıkmayınca baskı adedi artırılıp süresi uzatılarak ihale cazip hale getirildi. Kamu kaynaklarının böylesine hoyratça harcanması, belediyenin nasıl bir yönetim anlayışıyla yönetildiğinin de somut göstergesi. Hizmet için para yok derler ama israfın da dibine vururlar" ifadelerini kullandı.

Urla Belediye Başkanı Selçuk Bakan’a sorular

Konuya ilişkin olarak Başkan Balkan’a sorular yönelten Arslan açıklamasına şöyle devam etti: "Belediyenin kendi bünyesinde fotokopi çekebilecek imkânı gerçekten yok mu? Bu hizmete milyonlarca lira harcamak yerine belediye kaynaklarını daha verimli kullanmak mümkün değil miydi? Kamunun parası bu kadar kolay mı harcanıyor? Tüyü bitmemiş yetimin de o parada hakkı var bunu bilmiyor musunuz? Ehil ellerde olmayan yerel yönetimler işin sonunda rezil olur. Bu sorumsuzluğu Urlalı hemşehrimizin takdirine bırakıyorum."