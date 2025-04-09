AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım başkanlığında gerçekleştirilen AK Parti İl Yönetim Kurulu toplantısında, yeni dönem faaliyetleri değerlendirildi.
Başkan Yıldırım, Ramazan ayının manevi atmosferinin ardından çalışmaların yoğun bir tempoyla devam edeceğini belirtti.
‘AK Parti’de yeni yol haritası belirlendi’
Toplantıda, Yıldırım; "Ramazan boyunca yürütülen faaliyetler değerlendirilerek önümüzdeki döneme ilişkin yol haritası belirlendi. Yeni projeler, saha çalışmaları, teşkilat içi eğitim programları ve halkla daha güçlü bağlar kurmaya yönelik stratejiler üzerine kapsamlı görüş alışverişinde bulunduk" dedi.
Kaynak: İHA