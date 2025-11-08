AK Parti Konya İl Başkanlığı’nın İl Danışma Meclisi Toplantısı gerçekleştirildi. AK Parti Konya İl Başkanı Fatih Özgökçen, "Bizim insanların kalbini fethetmek için teşkilat mensupları olarak Konya’mızda 31 ilçemizde bin 137 mahallemizde inşallah bir seferberlik çalışması içerisine gireceğiz" dedi.

Karatay Gençlik Merkezi’nde gerçekleştirilen toplantıya AK Parti Konya milletvekilleri, belediye başkanları, teşkilat mensupları ve partililer katıldı. Toplantının açılışında konuşan AK Parti Konya İl Başkanı Fatih Özgökçen, göreve geldikleri günden bu yana 31 ilçeyi ziyaret ettiklerini belirterek, "Hamdolsun ki AK Parti’miz 2001 yılında hangi ruhla, hangi heyecanla kurulmuşsa bugün de aynı heyecanla, aynı ruhla devam ediyor. İlçelerimizdeki heyecan, muhabbet, bağlılık, vefa bizlerin her zaman için çalışma azmimizi artırıyor. Millete hizmet için çıktığımız kutlu yolculuğumuzda AK Parti olarak 24 yıldır milletimizle gönül bağını en güçlü şekilde tesis ettik. Her şartta aziz milletimizin yanında olduk. İnşallah bundan sonra da aynı gayretle, aynı hevesle çalışmaya devam edeceğiz. Teşkilat olarak bizlerin görevi vatandaşın kalbine ve gönlüne girmekten geçiyor. Hizmetleri yapmakta mahiriz. Bunu 24 yıl boyunca ispatladık. Bizim insanların kalbini fethetmek için teşkilat mensupları olarak Konya’mızda 31 ilçemizde, bin 137 mahallemizde inşallah bir seferberlik çalışması içerisine gireceğiz" dedi.

"Konya tarihine geçecek önemli işler yürütüyoruz"

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da, eser üretmek, Konya’nın sorunlarını çözmek için gece gündüz demeden çalıştıklarını söyledi. Şu anda Konya tarihine geçecek önemli işler yürüttüklerini ifade eden Başkan Altay, "Özellikle ağır bakım diye ifade ettiğimiz Meram bölgesinde tarihi bir dönüşüm gerçekleştiriyoruz. Bu bölgede bulunan askerlerimizin ağır bakım diye tarif ettiği 56. Ağır Bakım Fabrikasını Ankara yolu üzerinde Aselsan’ın olduğu bölgeye taşıyoruz. Toplam 650 bin metrekare alanda 60 bin metrekare kapalı alanıyla iddia ediyorum ki Türk Silahlı Kuvvetleri’nin en modern en güzel tesisini inşa ediyoruz. Ve bu tesis için harcadığımız güncel para 5 milyar TL. Cephanelikle birlikte birleştirirseniz sadece Türk Silahlı Kuvvetleri’ne yaptığımız kentsel dönüşümün güncel maliyeti 12 milyar TL" ifadelerini kullandı.

"Kusura bakmayın buradan malzeme çıkmaz size"

Ağır bakım fabrikasının taşınmasının ardından bu alanda yapılacakları anlatan Altay, "Bu ağır bakımın bulunduğu alanın yüzde 80’i yeşil alan, sosyal tesis, sağlık tesisi, okul ve camiden oluşan bir komplekse dönüşüyor. Yüzde 20’lik kısmı ise harcadığımız bu paranın belediye bütçesine yükletilmemesi için finansman için kullanılıyor. Bu işleri yaparken birileri çıkıp kürsüden diyor ki ’Ağır bakımı betonlaştırıyorsunuz, sizi buradan uyarıyoruz.’ Ya biz bu teraneleri stadyumda da duyduk. Orada da dediniz. Gazeteler manşet attı. Stat yeri rant yerine dönüştü diye. Park yapmaya başladık, Suriyelilere park yapıyorsunuz dediler. Cami yapmaya başladık, Konya’nın bu kadar büyük camiye ihtiyacı var mı dediler. Sizin ihtiyacınız olmayabilir ama bizim ihtiyacımız var. En önemlisi Milli Savunma Bakanımızla geçtiğimiz gün ziyaret ettik ve bu yapılan alanın artık sadece bir ağır bakım fabrikası olarak kullanılmasının doğru olmayacağını, burada Konya sanayisi ile beraber savunma sanayi adına yeni bir üretim yapılması için talimat verdi. İnşallah Konya sanayimiz için orada daha geniş bir perspektif oluşturuyoruz. Tabii bunu söyleyen arkadaşları da anlıyorum. Malzeme arıyorlar, acaba Konya ile ilgili ne söyleyebiliriz muhalefet etmek için diye. Ama kusura bakmayın buradan malzeme çıkmaz size. Eğer malzeme arıyorsanız baklava kutularına bakın. Eğer malzeme arıyorsanız, çağdaşlık teraneleri okuyup milleti çöp dağlarının içinde yaşamaya mahkum edenlere bakın. Eğer malzeme arıyorsanız konser adı altında milletin parasını çarçur edenlere bakın. Sizin buradan alacağınız tek malzeme bizi izlemeye devam etmektir. Çünkü biz çalışmaya, üretmeye devam edeceğiz" diye konuştu.