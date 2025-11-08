Nesine 2.Lig Kırmızı Grup 12. hafta maçında Yeni Malatyaspor, sahasında karşılaştığı Arkent Arnavutköy Belediyesi FK ile 0-0 berabere kaldı.
Stat: Yeni Malatya
Hakemler: Burak Kamalak, Ayşenur Karakoç, Mehmet Eren Küçükkeçeci,
Yeni Malatyaspor: Çınar Yıldızlı, Eray Şişman, Talha Garip, Ömer Çağrı Ataş (dk. 65 Burak Yaz), Enes Nas (dk 65 Burak Efe Yaz), Kürşat Yılmaz Selamoğlu, Ferhat Canlı, Kemal Can Esen, Miraç Küçük, Murat Şamil Güler (Utku Esat Çoşkun dk. 83), Osman Katipoğlu(90+6 Ekrem Anuk).
Teknik Sorumlu: Cemil Tonguç
Arkent Arnavutköy Belediyesi FK : Sertaç Güzel, Anıl Şahin (dk. 83 Hüseyin İkiz), Taha Can Velioğlu, Furkan Yaman, Cerem Talha Dinçer (dk.75 Bora Aydınlık), Atalay Yıldırım (dk 83. Ali Efe Çördek), Arda Hacıcısalihoğlu, (Taha Dönmez dk. 46) Onur Özcan, Ömer Faruk Yılmaz, Berkan Burak Turan (dk 81. Berat Doğan Yıldız), İrfan Akgün
Teknik Sorumlu: Muhammet Emin Gül
Sarı kartlar: Murat Şamil Güler (dk. 35), Eray Şişman (dk. 47), Ferhat Canlı (dk. 52) Yeni Malatyaspor, Berkan Burak Turan (dk. 12), Taha Can Velioğlu (dk. 64) Arkent Arnavutköy Belediyesi FK.