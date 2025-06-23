AK Parti Karabük Milletvekilleri Ali Keskinkılıç ve Cem Şahin ile İl Başkanı Ferhat Salt, Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık’ı ziyaret etti.

Görüşmede üniversite-şehir iş birliği ve bilim odaklı kalkınma hedefleri ele alındı.

Rektörlük makamında gerçekleşen görüşmede, Karabük Üniversitesi’nin şehirle bütünleşen yapısı, akademik gelişimi ve toplumsal katkı vizyonu üzerine karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.

Rektör Prof. Dr. Fatih Kırışık, Karabük Üniversitesinin bilimi odağına alan yaklaşımını, kalite temelli eğitim anlayışını ve öğrenci dostu şehir vizyonuyla Karabük ilekurduğu güçlü bağı vurguladı.

Milletvekilleri Cem Şahin ve Ali Keskinkılıç ile İl Başkanı Ferhat Salt da Karabük Üniversitesinin şehrin göz bebeği olduğunubelirterek, üniversitenin yürüttüğü çalışmaları takdirle karşıladıklarını ve üniversite-şehir iş birliğinin güçlendirilmesinin çok önemli olduğunu ifade ettiler.

Ziyaret sonunda, sanayi kenti Karabük’ün bilim ve teknolojiyle kalkınmasına katkı sunacak projelerin artırılması ve Karabük Üniversitesinin "Bilimde Türkiye Yüzyılı" hedefine liderlik etmesi yönünde ortak temenniler dile getirildi.