. AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan’ın öncülüğünde başlatılan kampanya ile 81 ilde belediye meclis kürsülerinden okunan metinlerle, Sıfır Atık projesine destek verildi.

Nisan ayı belediye meclis toplantılarında, Türkiye genelindeki AK Parti’li kadın belediye meclis üyeleri çevre bilinci ve sürdürülebilir yaşam için ortak bir duruş sergiledi. AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan’ın öncülüğünde başlatılan kampanya ile 81 ilde belediye meclis kürsülerinden okunan metinlerle, Sıfır Atık projesine güçlü bir destek verildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi, Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Danışma Kurulu Başkanı Emine Erdoğan’ın himayelerinde yürütülen ve 2022 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda 105 ülkenin desteğiyle 30 Mart’ın Uluslararası Sıfır Atık Günü ilan edilmesiyle taçlandırılan Sıfır Atık hareketine, yerel düzeyde kadın temsilcilerin verdiği destek dikkat çekti. Meclis kürsülerinden okunan metinde, "2017’de yüzde 13 olan atıkların geri kazanım oranı, 2024 yılında yüzde 36,08’e çıkmıştır. Sıfır Atık hareketiyle geri dönüşümden 256 milyar TL ekonomiye kazandırılmıştır. Petrolden 54,6 milyar litre tasarrufla, Türkiye’deki tüm araçların yıllık yakıt tüketimi kadar kazanım elde edilmiştir. Bu vesileyle, Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’ye ortaya koyduğu liderlik, vizyon ve kararlılık için en içten şükranlarımızı sunuyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Belediye meclis üyeleri, tüm doğa dostlarını ‘Ortak Evimiz Dünyamız’ için bu farkındalık hareketinde yer almaya davet etti. Daha temiz bir çevre, daha yaşanabilir bir gelecek için ‘Sıfır Atık’ ilkesiyle yerelde atılan bu adım, Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine güçlü bir katkı sunduğu belirtildi. AK Parti kadın meclis üyeleri, çevre mücadelesinde sergiledikleri ortak irade ve farkındalık çağrısıyla toplumsal duyarlılığı artırmayı hedefledi.