AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Ankara’da gerçekleştirilen 170. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü.

Görüşmede, Bilecik’in gelişimi, öncelikli projeleri ve geleceğe dair atılacak adımlar ele alındı. Toplantı sonrası değerlendirmelerde bulunan Yıldırım, Bilecik’in kalkınması adına Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan güçlü destek aldıklarını ifade etti. Yıldırım, "Şehrimizin potansiyelini en iyi şekilde değerlendirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hem ekonomik kalkınma hem de sosyal projelerde önemli ilerlemeler sağlayacağız" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşen bu görüşmenin ardından Yıldırım, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MKYK Üyesi Hayati Yazıcı ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’yı ziyaret ederek Bilecik’e dair önemli konularda istişarelerde bulundu. Ziyaretlerin ardından açıklamalarda bulunan Yıldırım, "Nazik ev sahipliği için Bakanımıza teşekkür ederim," ifadelerini kullandı.

Görüşmelerin, Bilecik’in kalkınması ve yerel yönetimlerin güçlendirilmesi adına önemli bir adım olduğu vurgulandı.