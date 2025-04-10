Van’ın İpekyolu ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Van-Özalp kara yolu üzerinde bulunan Erçek Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sürücüleri öğrenilemeyen 52 HH 012 plakalı kamyonet ile 65 EF 443 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı. Kaza sonrası bölgeye ambulans, jandarma ve Ercek İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar ekiplerce çıkarılıp yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.