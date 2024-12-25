AK Parti İl Başkanı Mustafa Çağlayan mazbatasını alarak göreve başladı.
AK Parti İl Başkanı Mustafa Çağlayan bugün Zonguldak Adliyesi’ne giderek seçim müdürü Eren Şahin’den mazbatasını aldı.
Başkan Çağlayan’a, Devrek Belediye Başkanı Özcan Ulupınar, Kilimli Belediye Başkanı Kamil Altun, Kadın Kolları Başkanı Tülay Sayılı eşlik etti.
AK Parti İl Başkanı Mustafa Çağlayan, “Cumartesi yaptığımız kongre sonrasında bugün seçim kurulundan mazbatamızı almış bulunmaktayız. Şehrimize partimize büyük camiamıza hayırlı olmasını diliyorum. Tekrar teşekkür ediyoruz kongremize gelenlere”dedi.
Kaynak: iha