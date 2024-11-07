AK Parti, Han ve Çifteler 8’inci Olağan İlçe Kongreleri’nde Han İlçe Başkanı Arif Taşçı, Çifteler İlçe Başkanı ise Ümit Yaşar Kara seçildi.

AK Parti Eskişehir’de 8. Olağan Kongre süreci devam ediyor. Han ve Çifteler 8’inci Olağan İlçe Kongreleri coşkuyla gerçekleştirildi. Tek listeli kongrelerde mevcut ilçe başkanları Arif Taşçı ve Ümit Yaşar Kara yeniden başkan seçildi. Kongreye; Genel Merkez Koordinatörü Yasir Çelik, Milletvekilleri; Fatih Dönmez ve Nebi Hatipoğlu, İl Başkanı Gürhan Albayrak, Han Belediye Başkanı Bekir Belceli, ilçe başkanları ve çok sayıda teşkilât mensubu yoğun katılım sağladı.

“Hemşehrilerimizin büyük coşkusuyla kongrelerimizi gerçekleştirdik”

Kongrelerdeki güzel atmosfer için teşkilât mensuplarına teşekkür eden Milletvekili Fatih Dönmez, “Birlik ve beraberlik ruhuyla yürüttüğümüz ilçe kongrelerimize durmaksızın devam ediyoruz. Teşkilatımızın ve hemşehrilerimizin büyük coşkusuyla kongrelerimizi gerçekleştirdik. Göreve seçilen Arif Taşçı ve Ümit Yaşar Kara başkanlarımızı ve yönetimlerini tebrik ediyor, ilçelerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

“Han ve Çifteler ilçe kongrelerimizi hemşehrilerimizin yoğun ilgisiyle tamamladık"

Milletvekili Nebi Hatipoğlu, heyecanlarının her daim diri olduğunu belirterek, “Han ve Çifteler ilçe kongrelerimizi hemşehrilerimizin yoğun ilgisiyle tamamladık. Birlik ve beraberlik içerisinde olmalı ve çalışmaya devam etmeliyiz. Kongrelerde seçilen başkanlarımızı ve yönetimlerini tebrik ediyorum” diye konuştu.

“Sakaryabaşı siyaset üstü meseledir”

Son olarak sözü alan AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak şunları söyledi:

“Bu hafta Han ve Çifteler ilçelerimizde AK Parti teşkilâtımızın gücünü ve birliğini bir kez daha sergilemek için bir araya geldik. Han ilçemizin yeri bende ayrıdır. Frig vadisi denildiğinde akla ilk gelen Han olmalı Afyonkarahisar veya başka bir yer değil. Biz şehir olarak yıllardır CHP’li zihniyet yüzünden bazı şeyleri sürekli başkalarına kaptırmaya alışır hale geldik. Bu şirin ilçemizde hem tarihi hem de kültürel anlamda gerçekten bir hazine yatıyor. Bu hazineyi önümüzdeki dönemde hep birlikte işleyeceğiz. Çiftelerli kardeşlerim, yeri gelmişken şu konuya da temas etmek istiyorum. Malumunuz Sakaryabaşı maalesef şu an sıkıntılı ve istemediğimiz bir durumda. Bazı yerel gazetelerde ve internet sitelerine baktığınızda buradaki sıkıntının DSİ’den kaynaklandığını iddia eden kendini bilmezler var. Bunların yazıp çizdiklerini hayretle takip ediyorum. Kıymetli kardeşlerim, Sakaryabaşı’ndaki sıkıntı şu anki mevcut CHP’li Çifteler Belediyesi’nin iş bilmezliğiyle alakalı. Açık ve net. Sen kimseye sormadan, kafana göre kalkıp rekreasyon alanındaki havuza ait kapakları açarsan, üzerine iş bilmez bir ekipten akıl alırsan havuzda su mu kalmaz. Sakaryabaşı’nın hali böyle içler acısı olur. Sonra suçunu bastırmak için kalkıp olayı dramatize etmeye çalışırsın. Çifteler’e son 1 senede meteor mu düştü ne oldu da bu güzelim yer bu hale geldi, düşünmek lazım. İnanın; bilmiyorlar, bilmediklerini de bilmiyorlar. Bunlara laf anlatmak deveye hendek atlatmaktan zor. Ama siz değerli hemşehrilerimiz müsterih olsunlar DSİ bu işi yakından takip ediyor. Çözüm için ne gerekiyorsa çaba gösteriyor. Böyle durumlarda yıkmak en kolayı yapmak ise zor olanıdır. Bizim için siyaset üstü bir mesele olan Sakaryabaşı’nı ve su meselesini milletvekillerimiz ile birlikte yakından takip ediyoruz. Sözlerime son verirken, Han İlçe Başkanımız Arif Taşçı ve Çifteler İlçe Başkanımız Ümit Yaşar Kara ile seçilecek olan yönetim kurulu üyesi her bir kardeşime hayırlı olsun dileklerimi iletiliyor, 8. Olağan Kongre sürecimizin; ülkemiz, milletimiz, partimiz, Han, Çifteler ve Eskişehir teşkilâtımız için hayırlara vesile olmasını diliyorum.”