AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Kültür ve Sanat Politikaları Başkanı Hüseyin Yayman, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ı ziyaret etti.

Konya Büyükşehir Belediyesi Taş Bina’da gerçekleşen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya’nın kültür ve sanat çalışmaları hakkında Yayman’a bilgi vererek ziyaret için teşekkür etti.

"Birlikte, Konya’yı kültür ve sanatın merkezi yapma yolunda kararlılıkla ilerliyoruz"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Kültür ve Sanat Politikaları Başkanı Hüseyin Yayman ise, "Asrın depreminde Hatay’ın yanında duran Konya Büyükşehir Belediye’mizi ziyaret ettik. Tarih boyunca medeniyetlerin buluşma noktası olmuş, hoşgörüsü ve kültürel zenginlikleriyle Türkiye’nin en özel şehirlerinden biri olan Konya’nın kültür ve sanat hayatını daha da geliştirmek için verimli bir sohbet gerçekleştirdik. Konya’nın manevi atmosferi, sanatla iç içe geçmiş yaşamı ve köklü tarihi bizlere ilham veriyor. Bu güzel şehirde kültür ve sanatın güçlenmesi adına yapılacak her çalışmanın büyük bir değer taşıdığına inanıyoruz. Nazik ev sahiplikleri ve ilgiyle ağırlamaları için değerli başkanımıza teşekkür ediyoruz. Birlikte, Konya’yı kültür ve sanatın merkezi yapma yolunda kararlılıkla ilerliyoruz" diye konuştu.

Ziyaret kapsamında Yayman ve AK Parti Genel Merkez Kültür ve Sanat Politikaları Başkan Yardımcıları Taş Bina Konya Dijital Tanıtım Merkezi’nde incelemelerde bulunarak bilgi aldı.