Balıkesir’in Bandırma ilçesinde, AK Parti Bandırma İlçe Teşkilatı, 8. Olağan Kongre sonrası yeni oluşan yönetim kuruluyla faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyor. Teşkilat Başkanı Bayram Özdemir’in öncülüğünde mahalle başkanlarıyla bir toplantı düzenlendi.

Toplantıda mahallelerdeki sorunlar, sıkıntılar ve çözüm bekleyen problemler ele alındı. Mahalle başkanlarıyla yapılan istişarede, vatandaşların taleplerine daha etkin şekilde cevap verebilmek adına iş birliğinin güçlendirilmesi gerektiği vurgulandı.

Teşkilat Başkanı Bayram Özdemir, toplantıda yaptığı konuşmada, "Yapılması gerekenleri hep birlikte yapalım, teşkilatımıza sahip çıkalım. Yönetim olarak mahallelerimizdeki sorunların çözümü için üzerimize düşeni yapacağız," ifadelerini kullandı.

Toplantının ardından, mahalle başkanlarının önerileri ve görüşleri doğrultusunda atılacak adımlar planlandı. AK Parti Bandırma İlçe Teşkilatı’nın, vatandaşların beklentilerini karşılamaya yönelik çalışmalara devam edeceği bildirildi.