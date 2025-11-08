Diyarbakır’da AK Parti İlçe Başkanlığına getirilen Ferit Avcıkıran, partililerle bir araya geldi.

AK Parti Genel Merkezimizin oluru ile Bağlar İlçe Başkanlığı görevine atanan Ferit Avcıkıran, partililerle bir araya geldi. Burada konuşan Ferit Avcıkıran, gelen misafirlerine tek tek teşekkür ettiğini belirterek, sadece Karacadağ bölgesi değil, Bağlar’ın her karışında hizmette bulunmak için bu yola başladıklarını söyledi. Avcıkıran, "Allah izin verirse gecemizi gündüzümüze katacağız. Bu halka hizmet için ne gerekiyorsa yapacağız. Ev ev, dükkan dükkan, köy köy adım atmadık yer bırakmayacağız. Artık durmak yok, üzerimize düşen ne varsa fazlasıyla yapmak için bu yola çıktık. Bağlar, büyük bir bölge. AK Parti’yi de destekleyen bir bölge. Küskünlerimiz var, onları kısa sürede partimize kazandıracağız. Daha güçlü bir şekilde devam edeceğiz" dedi.

Erdemliler Hareketi Derneği Diyarbakır İl Temsilcisi Atilla Kaymaz ise güzel bir sevinç ve sinerjinin oluştuğunu ifade etti. Kaymaz, "Ferit Avcıkıran Bey’in Bağlar ilçemizin AK Parti ilçe başkanlığına getirilmesi bölgede ve ilçemizde büyük bir sevinç ve gururla karşılandı. Bağlar, 400 bin nüfuslu bir ilçemiz. Ferit Bey gibi vizyonlu birinin atanması biz sivil toplum örgütlerinde de, halkımızda da sevinçle karşılandığını ifade etmeliyim. Burada toplanan kalabalığın, halkımızın teveccühleri Ferit Bey’in ne denli güzel işler başaracağının göstergesi" şeklinde konuştu.