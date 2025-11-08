Gaziantep Futbol Kulübü, Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında Çaykur Rizespor’u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1’lik eşitlikle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

2. dakikada Kozlowski’nin ceza sahası sağ çaprazına ara pasına yönelen Bayo’nun, Samet’i geçtikten sonra tek vuruşu yakın üst köşeden ağlarla buluştu. 1-0

13. dakikada Maxim’in ara pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Camara’nın şutunu kaleci Fofana parmaklarının ucuyla çeldi.

14. dakika ani gelişen Rizespor atağında sol kanattan ceza sahasına giren Rak-Saki’nin vuruşu savunmadan sektikten sonra kaleci Zafer’de kaldı.

27. dakikada orta alanda topla ilerleyen Camara’nın ara pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Bayo’nun şutu Fofana’dan döndü.

29. dakikada savunma arkasına sarkan Buljubasic’in vuruşunda direkten dönen topu müsait durumdaki Ali Sowe tamamlayarak skoru eşitledi. 1-1

34. dakikada sol kanattan ceza sahası gerisinde topla buluşan Buljubasic’in topu düzlettikten sonra uzaklardan çektiği şut üstten az farkla dışarı çıktı.

37. dakikada topu kapan Camara’nın ara pasıyla sağ kanattan ceza sahasına giren Bayo’nun sert şutu yine kaleciden döndü.

Stat: Gaziantep Büyükşehir

Hakemler: Oğuzhan Çakır, Bahtiyar Birinci, Özcan Sultanoğlu

Gaziantep FK: Zafer Görgen, Luis Perez, Arda Kızıldağ, Myenty Abena, Kevin Rodrigues, Melih Kabasakal, Drissa Camara, Kacper Kozlowski, Maxim, Christopher Lungoyi, Mohamed Bayo

Yedekler: Mustafa Burak Bozan, Badou Ndiaye, Juninho Bacuna, Semih Güler, Deian Sorescu, Emmanuel Boateng, Enver Kulasin, Nazım Sangare, Yusuf Kabadayı, Ogün Özçiçek

Teknik Direktör: Burak Yılmaz

Çaykur Rizespor: Yaha Fofana, Taha Şahin, Attila Mocsi, Samet Akaydın, Casper Hojer, İoannis Papanikolaou, Muhamed Buljubasic, Jesurun Rak-Saki, Qazım Laçi, Emrecan Bulut, Ali Sowe

Yedekler: Erdem Canpolat, Efe Doğan, Khusniddin Alikulov, Mihai Mihaila, Taylan Antalyalı, Vaclav Jurecka, Madibo Sagnan, Mithat Pala, Furkan Orak, Altin Zeqiri

Teknik Direktör: İlhan Palut

Goller: Mohamed Bayo (dk. 2) (Gaziantep FK), Ali Sowe (dk. 29) (Çaykur Rizespor)

Sarı kartlar: Melih Kabasakal, Zafer Görgen (Gaziantep FK)

