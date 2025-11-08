Esenyurt Belediyesi daha önce ilçede uygulanmadığı tespit edilen Paket Ders Sistemi, 2025-2026 eğitim-öğretim yılında ilk kez hayata geçirdi. İlkokul 2. sınıftan ortaokul 7. sınıfa kadar olan tüm öğrenciler, ana branş derslerini artık entegre ve bütüncül bir eğitim anlayışıyla sürdürüyor.

Esenyurt Belediyesi, eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek ve ilçede yeni bir vizyon oluşturmak amacıyla önemli bir adım attı. Daha önce ilçede uygulanmadığı tespit edilen Paket Ders Sistemi, 2025-2026 eğitim-öğretim yılında Esenyurt’ta ilk kez hayata geçirildi. Bu yenilikçi sistemle, ilkokul 2. sınıftan ortaokul 7. sınıfa kadar olan tüm öğrenciler, ana branş derslerini artık entegre ve bütüncül bir eğitim anlayışıyla görüyor. Belediyenin 28 ayrı merkezinde yürütülen etüt çalışmalarıyla şu ana kadar 5 bin 158 öğrenciye ulaşıldı. Alanında uzman öğretmenler tarafından belirlenen kitap ve materyallerle tüm öğrencilere aynı standartta, planlı ve sürdürülebilir bir eğitim ortamı sunuluyor. Uygulanan bu model, Türkiye Yüzyılı vizyonuna uygun şekilde ve Yeni Maarif Eğitim Programı’na tam uyumlu olarak sürdürülüyor.

"Bir toplumun geleceği, eğitime verdiği değerle şekillenir"

Hedeflerinin her çocuğun potansiyeline ulaşabileceği, erişilebilir ve nitelikli bir sistemde eğitim vermek olduğunu belirten Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, "Bir toplumun geleceği, eğitime verdiği değerle şekillenir. Biz de bu değeri her çocuğun hayatına dokunma kararlılığıyla büyütmeye devam ediyoruz. Bu anlamda göreve geldiğimiz günden beri eğitim faaliyetlerimizi iki katına çıkardık. Kütüphanelerimizin sayısını artırarak, mevcutların şartlarını iyileştirdik. Paket Ders Sistemi gibi yeni kurslar açarak çocuklarımızın geleceğine yatırım yapıyoruz" dedi.

Eğitimler çocukların başarısını artırıyor

Etüt merkezlerinde eğitim gören öğrenciler ise aldıkları derslerin okuldaki başarılarını artırdığını belirterek, Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy’a teşekkür etti. Öğrenciler, belediyenin sunduğu bu imkanların derslerine büyük katkı sağladığını ifade ederek mutluluklarını paylaştı.