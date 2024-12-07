AK Parti Adıyaman merkez İlçe Olağan Kongresi gerçekleştirilen seçimle tamamlandı.

Adıyaman’ın AK Parti Merkez İlçe Başkanlığında tek listeyle gidilen seçimde Mehmet Fatih Olgun başkan seçildi.

Adıyaman Üniversitesi Kapalı Spor Salonunda gerçekleştirilen kongreye AK Parti Adıyaman Milletvekili Hüseyin Özhan, AK Parti Adıyaman İl Başkanı Bülent Kablan, MHP Adıyaman İl Başkanı Ali Önat, ilçe belediye başkanları, partililer ile çok sayıda kişi katıldı.

Oldukça yoğun katılımın gerçekleştiği kongrede konuşan AK Parti Adıyaman Merkez İlçe Başkanı Mehmet Fatih Olgun, kendisine destek veren herkese teşekkür ettiğini ve devraldıkları bayrağı en güzel yerlere getirmek için her zaman büyük bir gayretle çalışacaklarını vurguladı.

Daha sonra konuşan AK Parti Adıyaman İl Başkanı Bülent Kablan ise konuşmasında, kongrenin hayırlara vesile olmasını dileyerek AK Partinin Adıyaman’da yapmış olduğu hizmetlerden bahsetti. Başkan Kablan, tek amaçlarının daha güzel bir Adıyaman olduğunu ve Adıyaman’a hizmet etmekten onur duyduklarını dile getirerek Mehmet Fatih Olgun’a hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

Tek listeyle gidilen seçimde Mehmet Fatih Olgun başkan seçilirken seçim sorunsuz bir şekilde tamamlandı.