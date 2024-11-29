Mersin Ak Parti'de Kongre heyecanı Kadın Kolları ile devam ediyor.

Ana Kademe İlçe Başkanlıkları ve Gençlik Kolları İlçe Başkanlıkları Kongrelerini tamamlayan Ak Parti , 30 Kasım itibari ile Kadın Kolları İlçe Başkanlığı Kongrelerini başlatıyor.

Ak Parti Mersin İl Kadın Kolları Başkanı Fatma Abacı , sosyal medyadan yaptığı paylaşımla sürecin 30 Kasım 2024 Cumartesi günü Gülnar ve Mut İlçe Kadın Kolları Başkanlığı Kongreleri ile başlayacağını açıkladı.

Ak Parti İlçe Kadın Kolları Kongre takvimi şu şekilde ;

30 Kasım 2024 Cumartesi Saat 13.00 Mut İlçe Kadın Kolları Kongresi

30 Kasım 2024 Cumartesi Saat 15.30 Gülnar İlçe Kadın Kolları Kongresi

6 Aralık 2024 Cuma Saat : 13.30 Aydıncık İlçe Kadın Kolları Kongresi

14 Aralık 2024 Cumartesi Saat 10.30 Erdemli İlçe Kadın Kolları Kongresi

14 Aralık 2024 Cumartesi Saat 14.30 Toroslar İlçe Kadın Kolları Kongresi

15 Aralık 2024 Pazar Saat 10.30 Akdeniz İlçe Kadın Kolları Kongresi

15 Aralık 2024 Pazar Saat 15.00 Silifke İlçe Kadın Kolları Kongresi

22 Aralık Pazar Saat : 11.00 Çamlıyayla İlçe Kadın Kolları Kongresi

22 Aralık Pazar Saat 14.00 Tarsus İlçe Kadın Kolları Kongresi

26 Aralık 2024 Perşembe Saat : 12.00 Anamur İlçe Kadın Kolları Kongresi

26 Aralık Perşembe Saat : 15.00 Bozyazı İlçe Kadın Kolları Kongresi

28 Aralık 2024 Cumartesi Saat : 11.00 Mezitli İlçe Kadın Kolları Kongresi

28 Aralık 2024 Cumartesi Saat : 15.00 Yenişehir İlçe Kadın Kolları Kongresi