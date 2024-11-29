Mersin Ak Parti'de Kongre heyecanı Kadın Kolları ile devam ediyor.

Ana Kademe İlçe Başkanlıkları ve Gençlik Kolları İlçe Başkanlıkları Kongrelerini tamamlayan Ak Parti , 30 Kasım itibari ile Kadın Kolları İlçe Başkanlığı Kongrelerini başlatıyor.

Ak Parti Mersin İl Kadın Kolları Başkanı Fatma Abacı , sosyal medyadan yaptığı paylaşımla sürecin 30 Kasım 2024 Cumartesi günü Gülnar ve Mut İlçe Kadın Kolları Başkanlığı Kongreleri ile başlayacağını açıkladı.

Ak Parti İlçe Kadın Kolları Kongre takvimi şu şekilde ;

30 Kasım 2024 Cumartesi Saat 13.00 Mut İlçe Kadın Kolları Kongresi

30 Kasım 2024 Cumartesi Saat 15.30 Gülnar İlçe Kadın Kolları Kongresi

6 Aralık 2024 Cuma  Saat : 13.30 Aydıncık İlçe Kadın Kolları Kongresi

14 Aralık 2024 Cumartesi Saat 10.30 Erdemli İlçe Kadın Kolları Kongresi

14 Aralık 2024 Cumartesi Saat 14.30 Toroslar İlçe Kadın Kolları Kongresi

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15 Aralık 2024 Pazar Saat 10.30 Akdeniz İlçe Kadın Kolları Kongresi

15 Aralık 2024 Pazar Saat 15.00 Silifke İlçe Kadın Kolları Kongresi

22 Aralık Pazar Saat : 11.00 Çamlıyayla İlçe Kadın Kolları Kongresi

22 Aralık Pazar Saat 14.00 Tarsus İlçe Kadın Kolları Kongresi

26 Aralık 2024 Perşembe Saat : 12.00 Anamur İlçe Kadın Kolları Kongresi

26 Aralık Perşembe Saat : 15.00 Bozyazı İlçe Kadın Kolları Kongresi

28 Aralık 2024 Cumartesi Saat : 11.00 Mezitli İlçe Kadın Kolları Kongresi

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